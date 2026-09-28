O medo é um excelente cabo eleitoral

Se desde a invenção da sociedade moderna foi preciso estabelecer uma força armada de controle e contenção interna, temos aí a pista inegável de que já começamos errado. O pacto civilizatório não foi fundado na cooperação, mas na submissão.





Diante desse diagnóstico sombrio, o que realmente queremos?





Queremos e temos o direito inalienável de viver numa cidade em que o direito de ir e vir não seja uma liberdade condicional, tutelada pelo horário, pelo CEP ou pela cor da pele. Queremos caminhar pelas ruas com um celular na mão sem que esse ato banal seja um cálculo de risco de vida. Queremos, acima de tudo, o direito de viver numa urbe onde o "outro", o transeunte que cruza nosso caminho à noite, seja visto simplesmente como outra pessoa, e não como uma ameaça iminente.





Quando o olhar que lançamos ao nosso concidadão é permeado pelo terror, isso significa que falhamos, em algum momento da nossa história, como coletivo. A paranoia urbana é o atestado de óbito da nossa coesão social.





Compreender as raízes profundas da violência é o primeiro e indispensável passo para construir uma sociedade em que o medo não seja o fiel da balança da nossa liberdade.

Continuar apostando nas velhas cartilhas de repressão eleitoreira é insistir no erro que nos trouxe a este abismo. Se o nosso modelo de convivência exige cassetetes e fuzis para se sustentar, talvez a reforma não seja suficiente. De repente, para alcançarmos a paz que tanto almejamos, temos que ter a coragem de começar tudo novamente.