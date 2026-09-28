As eleições se aproximam e, com elas, nossas cidades ganham uma paisagem bastante conhecida: santinhos, panfletos, adesivos, cartazes, faixas e diferentes materiais de divulgação eleitoral espalhados pelas ruas. É o momento em que candidatos apresentam propostas, defendem projetos e procuram convencer o eleitor de que estão preparados para administrar cidades, estados e o país.





Mas existe uma pergunta que quase nunca fazemos durante uma campanha eleitoral: qual é o custo ambiental de uma eleição?





É curioso perceber que, enquanto sustentabilidade, mudanças climáticas, preservação das florestas, saneamento, água e transição energética aparecem nos discursos e nos programas de governo, milhares de materiais são produzidos para uma utilização extremamente curta. Alguns papéis entregues ao eleitor permanecem em suas mãos por poucos segundos antes de serem descartados.





É uma discussão que não pretende condenar a propaganda eleitoral. Ela tem sua importância no processo democrático, inclusive como instrumento para levar informações a parcelas da população que não estão permanentemente conectadas às redes sociais.





A própria legislação permite a distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros materiais impressos dentro das regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Para as eleições de 2026, a distribuição de material gráfico pode ocorrer até as 22 horas do dia anterior à votação. O que não se admite é o conhecido “derrame de santinhos” nos locais de votação e nas vias próximas, prática expressamente proibida pela legislação eleitoral.