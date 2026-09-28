O dilema de Pazolini: usar ou não a carta Flávio Bolsonaro nesta reta final do 1º turno?

Além disso, nesta discussão, não podemos desprezar uma outra carta que vem a reboque da primeira: a carta Magno Malta. Explicitar a parceria eleitoral com Flávio Bolsonaro significa assumir publicamente o “namoro” com o PL e, portanto, passear de mãos dadas na pracinha com o senador que, há décadas, comanda e controla o partido da família Bolsonaro no Espírito Santo.





Neste Estado, PL é igual a Magno Malta. É uma metonímia: o todo é tomado pela parte.

Dentro do eleitorado bolsonarista de carteirinha, Magno é celebrado, aclamado e adorado, cultuado e idolatrado... Fora dali, ao contrário, é grande a rejeição ao senador. É caso típico de “oito ou oitenta”. E, de novo: nesse estrato do eleitorado, Pazolini já ganha com sobras.





O QG de campanha de Pazolini parece ter ciência disso, pois vejam só que interessante: desde o início da campanha, a proximidade do candidato com Maguinha Malta (PL) é mínima (um ou outro ato de campanha); com a Bispa Eliane Leal (PL) é mínima (um ou outro ato de campanha); com Flávio e Magno Malta, é zero.





No período decisivo das convenções, Pazolini cumpriu sua obrigação: em busca do apoio do PL, de fato essencial para ampliar sua competitividade e igualar suas condições de disputa com Ricardo Ferraço, o ex-prefeito apareceu em dois eventos públicos decisivos, promovidos pelo PL-ES: no dia 18 de julho, esteve com Magno, Maguinha e companhia, numa casa de shows de Vitória, em encontro estadual do PL protagonizado por Flávio Bolsonaro.





Poucos dias depois, compareceu pessoalmente à convenção estadual do PL, na qual o partido homologou coligação estadual com o Republicanos e apoio a ele para governador.





Nos dois eventos, Pazolini não tirou fotos com Magno nem se sentou precisamente ao lado dele. Fez discursos curtos, quase protocolares, fugindo de bolas divididas e sem adentrar demais na “pauta bolsonarista”.





Nas duas ocasiões, vagamente, limitou-se a dizer que o Senado precisa voltar a exercer a sua função de ser a Casa do equilíbrio entre os Poderes. Ao lado de Flávio Bolsonaro, concentrou-se em falar de redução dos feminicídios – pauta dele mesmo na campanha estadual e que ajuda Flávio a suavizar sua imagem junto ao eleitorado feminino.





O ex-prefeito aceitou absorver Maguinha Malta e declarou apoio a ela como uma de suas candidatas ao Senado – além de Evair de Melo (Republicanos). Essa era a condição principal de Magno para lhe entregar o apoio do PL. Também aceitou “receber” a Bispa Eliane Leal como sua candidata a vice-governadora, indicação pessoal do próprio Magno.





No entanto, uma vez iniciada a campanha, Pazolini afastou-se de Magno. Nunca cita o nome do senador. Nós da imprensa é que lhe perguntamos sobre Magno.





Tanto na sabatina como no debate promovidos por A Gazeta e CBN Vitória, questionamos o ex-prefeito sobre como será eventual participação do PL e do senador em seu governo, em caso de vitória, além de outros expoentes da extrema direita no Espírito Santo. Nas duas oportunidades, Pazolini saiu pela tangente, com um vago “vou governar com todos”.





Também nos debates e sabatinas, sempre que indagado sobre temas muito importantes na agenda ideológica do bolsonarismo, Pazolini dá respostas típicas de um político justamente de “direita mais moderada”, ou “direita não bolsonarista” (conceito adotado pela Quaest). Faz acenos aos bolsonaristas, mas sem radicalizar em seus posicionamentos. Não mergulha de cabeça nessa água; só entra até a cintura.





Por exemplo, sem dizer “discordo”, discordou de bolsonaristas como Magno (e do próprio Jair Bolsonaro), ao dizer acreditar nas vacinas contra a covid-19 e na credibilidade das urnas eletrônicas. Questionado especificamente sobre a tese de manipulação das eleições de 2022 pelo ministro Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, preferiu afirmar que ministros do STF têm extrapolado suas atribuições e competências constitucionais.





Questionado se houve golpe de Estado por parte de Bolsonaro e dos participantes do 8 de janeiro, preferiu opinar que, para ele, houve excessos na dosimetria das penas, pois o que ficou configurado foi o crime de dano qualificado ao patrimônio. Sobre tentativa de golpe, não disse nem que sim nem que não.





É nessa raia que Pazolini tem corrido até o momento.





Se mudará ou não agora a estratégia, lançando a carta Flávio Bolsonaro, um estrategista da campanha dele afirma que isso está em avaliação interna. Ainda não há definição.

