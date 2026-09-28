Placa "Livre à Direita" promete melhorar acesso à Leste-Oeste em Cariacica

Os motoristas que trafegam pela Avenida Mário Gurgel, na altura do bairro São Francisco, em Cariacica, devem ficar atentos a uma mudança no fluxo viário ao lado do Supermercado Perim. A partir desta segunda-feira (28), a conversão à direita para quem vai acessar a Rodovia Leste-Oeste passa a ser livre, mesmo quando o semáforo estiver fechado para os veículos que seguem direto pela avenida.





Para alertar os motoristas sobre a mudança, foi colocada uma faixa com os dizeres "Livre à Direita. Prioridade Pedestre" no local. A medida visa reduzir a retenção de veículos na região e dar mais fluidez ao tráfego de grande porte, como ônibus e caminhões, que têm como destino a Leste-Oeste ou o Terminal de Campo Grande.





Quem pretende continuar a viagem reto pela Avenida Mário Gurgel deve manter o respeito normal à sinalização luminosa do semáforo.