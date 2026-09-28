Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 28 de setembro de 2026

A Lua Cheia de setembro de 2026 também recebe o nome tradicional de Lua da Colheita, ou “Harvest Moon” . Essa denominação vem de tradições do Hemisfério Norte, em que o marco do equinócio (ocorrido em 22 de setembro) inicia o outono e a época de colheitas. No Brasil e no Hemisfério Sul, contudo, esse mesmo marco astronômico representa a chegada da primavera.