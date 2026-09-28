Bruno e Marrone fazem show em formato especial em Vila Velha; ingressos já estão à venda

Bruno & Marrone estão de volta ao Espírito Santo. A dupla sertaneja se apresenta no dia 6 de novembro, no Café de La Musique, em Vila Velha, em um formato diferente dos grandes shows que costumam realizar pelo país. A programação começa às 20h e terá mesas, lounges, deck e camarote com open bar.
Com mais de quatro décadas de carreira, Bruno & Marrone construíram uma trajetória marcada por sucessos que atravessaram diferentes gerações. A projeção nacional ganhou força no início dos anos 2000, especialmente com “Dormi na Praça”, e a dupla passou a ocupar espaço entre os nomes conhecidos do sertanejo brasileiro.
O repertório da apresentação em Vila Velha deve reunir músicas que marcaram a carreira dos artistas. Em 2002, Bruno & Marrone venceram o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.
Ao longo dos anos, a dupla também participou de projetos ao lado de nomes como Chitãozinho & Xororó e Leonardo. Mais recentemente, revisitou parte da própria trajetória em trabalhos como “Bruno & Marrone Revivem Sua História”, iniciado em 2023.
Em 2026, os artistas também gravaram em São Paulo o audiovisual “De Volta aos Bares II”, sequência do projeto lançado em 2009, com músicas inéditas e novas versões de canções da carreira.
Para a apresentação em Vila Velha, o público poderá escolher entre diferentes espaços. Há mesas para quatro pessoas, nas categorias Prata, Ouro, Diamante e Platina, além de deck, lounges para grupos de até 20 pessoas e camarote premium com open bar.
O camarote terá cerveja, vodka, gin, whisky, sucos, refrigerantes e água. Os ingressos custam a partir de R$ 170, para o Deck, e chegam a R$ 450 no Camarote Premium Open Bar. As mesas custam a partir de R$ 4 mil.
Bruno & Marrone — Café de La Musique Vila Velha
Data: 6 de novembro, sexta-feira
Horário: a partir das 20h
Local: Café de La Musique — Vila Velha
Line-up: Léo Lima + atrações