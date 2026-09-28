Que município do Espírito Santo é esse? Teste seus conhecimentos com quiz de HZ

Praias, montanhas, pedras, festivais, tradições e monumentos. O Espírito Santo é cheio de lugares com características que ajudam a contar a história de cada município. Mas será que você consegue descobrir qual cidade é apenas pelas pistas?





Qual município é conhecido pelas praias? Qual tem o café como uma de suas marcas? E qual carrega fortes referências da colonização? HZ preparou um quiz para testar seus conhecimentos e ver se você consegue reconhecer as cidades do Espírito Santo antes de conferir a resposta.