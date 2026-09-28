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Curiosidades

Que município do Espírito Santo é esse? Teste seus conhecimentos com quiz de HZ

Será que você consegue reconhecer as cidades do ES apenas com algumas dicas?
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 10:17

Com várias características diferentes, são muitas cidades do ES que os capixabas devem conhecer
Com várias características diferentes, são muitas cidades do ES que os capixabas devem conhecer Prefeitura de Venda Nova do Imigrante / Wikimedia Fernando Madeira / Vitor Jubini/AG / @hofman_drone

Praias, montanhas, pedras, festivais, tradições e monumentos. O Espírito Santo é cheio de lugares com características que ajudam a contar a história de cada município. Mas será que você consegue descobrir qual cidade é apenas pelas pistas?


Qual município é conhecido pelas praias? Qual tem o café como uma de suas marcas? E qual carrega fortes referências da colonização? HZ preparou um quiz para testar seus conhecimentos e ver se você consegue reconhecer as cidades do Espírito Santo antes de conferir a resposta.

Faça o quiz abaixo:

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