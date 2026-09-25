Exposição reúne imagens de agricultores e destaca o cotidiano de quem vive da produção rural no Espírito Santo

Quem planta, colhe e ajuda a colocar comida na mesa também tem histórias para contar. É a partir desses personagens que a exposição fotográfica “Rostos do Campo: Um olhar sobre a agricultura familiar capixaba” convida o público a conhecer um pouco mais da vida rural do Espírito Santo. A mostra está em cartaz desde quarta-feira (23), e vai até segunda-feira (28), no Boulevard Shopping, em Vila Velha, com visitação gratuita.





A exposição reúne retratos e relatos de homens e mulheres que vivem da agricultura familiar, apresentando diferentes trajetórias, rotinas e relações com a terra. Por meio das fotografias, o público poderá conhecer um pouco do cotidiano de quem trabalha na produção de alimentos e movimenta a economia de comunidades rurais do Estado.





Além de contar as histórias dos agricultores, a mostra também aborda práticas relacionadas à sustentabilidade e à preservação dos territórios. A proposta é valorizar não apenas o alimento que chega à mesa, mas também as pessoas e os modos de vida envolvidos em sua produção. A visitação acontece durante o horário de funcionamento do shopping, na Entrada D, em frente à loja Los Sport.





Entre um retrato e outro, “Rostos do Campo” aproxima o público de um Espírito Santo que muitas vezes fica distante dos grandes centros: o das pequenas propriedades, das mãos que trabalham a terra e das famílias que fazem da produção rural um modo de vida.