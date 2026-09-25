Motorista baleado no Terminal de Carapina precisa de doação de sangue

O motorista de ônibus baleado no Terminal de Carapina, na Serra, segue internado três dias após ser ferido por um colega de trabalho. Segundo a Polícia Militar, o disparo teria sido acidental.





De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES), o profissional passou por cirurgia horas após ser ferido e recebeu transfusão de sangue. Por isso, o sindicato lançou nesta sexta-feira (25) uma campanha para incentivar a doação de sangue.





Quem puder doar, pode procurar qualquer unidade Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo (Hemoes).