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Na Serra

Motorista baleado no Terminal de Carapina precisa de doação de sangue

Motorista está internado há três dias após ser atingido por um disparo que, segundo a PM, teria sido acidental

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 15:25

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 set 2026 às 15:25
As policiais civil e militar no Terminal de Carapina após motorista do Transcol ser morto por colega de trabalho
Motorista foi baleado no Terminal de Carapina, na Serra
 Crédito: Álvaro Guaresqui

O motorista de ônibus baleado no Terminal de Carapina, na Serra, segue internado três dias após ser ferido por um colega de trabalho. Segundo a Polícia Militar, o disparo teria sido acidental.


De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES), o profissional passou por cirurgia horas após ser ferido e recebeu transfusão de sangue. Por isso, o sindicato lançou nesta sexta-feira (25) uma campanha para incentivar a doação de sangue.


Quem puder doar, pode procurar qualquer unidade Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo (Hemoes).

O estoque de sangue está em nível crítico, e o hospital solicita o apoio de doadores para reposição

Sindirodoviários

 No momento da doação, é necessário informar o nome do paciente, Júlio Cezar Ribeiro, e do Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, onde ele está internado.

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Quem foi Jayme dos Santos Neves? Médico dá nome a hospital do ES

Onde doar?

No Espírito Santo existem cinco pontos para doação:

  • Hemoes Vitória
- Ao lado do Hospital das Clínicas, em Maruípe.
- Telefone: (27) 3636-7920.
- Funciona todos os dias, inclusive domingos e feriados, das 7h às 18h20.

  • Hemoes Serra
- No pátio do Hospital Dório Silva, em Laranjeiras.
- Telefone: (27) 3218-9242
- Funciona de segunda a sexta, das 7h às 11h30 e das 13h às 16h. Porém cadastros de novos doadores são encerrados às 15h20.

  • Hemoes Colatina
- Telefone: (27) 3717-2801
- Funciona de segunda a sexta, das 7h às 15h20.

  • Hemoes Linhares
- Telefone: (27) 3264-6000 / 3264-6019
- Funciona de segunda a sexta, das 7h às 15h20.

  • Hemoes São Mateus
- Telefone: (27) 3767-7957
- Segunda a sexta, das 7h às 15h20.

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Doação de sangue: veja a importância e quem pode doar

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