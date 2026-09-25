Motorista baleado no Terminal de Carapina precisa de doação de sangue

O motorista de ônibus baleado no Terminal de Carapina, na Serra, segue internado três dias após ser ferido por um colega de trabalho. Segundo a Polícia Militar, o disparo teria sido acidental.
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES), o profissional passou por cirurgia horas após ser ferido e recebeu transfusão de sangue. Por isso, o sindicato lançou nesta sexta-feira (25) uma campanha para incentivar a doação de sangue.
Quem puder doar, pode procurar qualquer unidade Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo (Hemoes).
O estoque de sangue está em nível crítico, e o hospital solicita o apoio de doadores para reposição
Sindirodoviários
No momento da doação, é necessário informar o nome do paciente, Júlio Cezar Ribeiro, e do Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, onde ele está internado.
No Espírito Santo existem cinco pontos para doação:
- Hemoes Vitória
- Funciona todos os dias, inclusive domingos e feriados, das 7h às 18h20.
- Hemoes Serra
- Telefone: (27) 3218-9242
- Funciona de segunda a sexta, das 7h às 11h30 e das 13h às 16h. Porém cadastros de novos doadores são encerrados às 15h20.
- Hemoes Colatina
- Funciona de segunda a sexta, das 7h às 15h20.
- Hemoes Linhares
- Funciona de segunda a sexta, das 7h às 15h20.
- Hemoes São Mateus
- Segunda a sexta, das 7h às 15h20.