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Na Serra

Motorista de ônibus é baleado dentro do Terminal de Carapina

Segundo a Polícia Militar, informações preliminares indicam que um fiscal do terminal teria disparado de forma acidental contra o colega de trabalho

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 18:24

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

22 set 2026 às 18:24
As policiais civil e militar no Terminal de Carapina após motorista do Transcol ser morto por colega de trabalho
Álvaro Guaresqui

Um motorista de ônibus foi baleado dentro do Terminal de Carapina, na Serra, na tarde desta terça-feira (22). Segundo a Polícia Militar, informações preliminares indicam que o disparo teria sido feito de forma acidental por um fiscal do terminal, colega de trabalho da vítima.


A vítima foi socorrida inconsciente e encaminhada para o Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Testemunhas relataram à PM que o autor do disparo seria um funcionário Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), que deixou o local afirmando que se apresentaria posteriormente à polícia. 


O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, apurou que o tiro aconteceu dentro da cozinha utilizada pelos funcionários do terminal. Por se tratar de uma área administrativa reservada, os passageiros não presenciaram a situação. 


Em nota, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) afirmou que a Ceturb-ES vai instaurar um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar o caso. A companhia lamentou e repudiou o ocorrido. “O comportamento do servidor não reflete os valores institucionais da Ceturb e será tratado com o devido rigor”, destacou o órgão.


A Polícia Civil informou que o plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) foi acionado e que as investigações do caso estão em andamento.

Errata

22/09/2026

A versão anterior da reportagem informava que a vítima foi levada para Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas foi encaminhado para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra.

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