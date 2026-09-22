Motorista de ônibus é baleado dentro do Terminal de Carapina

Um motorista de ônibus foi baleado dentro do Terminal de Carapina, na Serra, na tarde desta terça-feira (22). Segundo a Polícia Militar, informações preliminares indicam que o disparo teria sido feito de forma acidental por um fiscal do terminal, colega de trabalho da vítima.





A vítima foi socorrida inconsciente e encaminhada para o Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Testemunhas relataram à PM que o autor do disparo seria um funcionário Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), que deixou o local afirmando que se apresentaria posteriormente à polícia.





O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, apurou que o tiro aconteceu dentro da cozinha utilizada pelos funcionários do terminal. Por se tratar de uma área administrativa reservada, os passageiros não presenciaram a situação.





Em nota, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) afirmou que a Ceturb-ES vai instaurar um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar o caso. A companhia lamentou e repudiou o ocorrido. “O comportamento do servidor não reflete os valores institucionais da Ceturb e será tratado com o devido rigor”, destacou o órgão.





A Polícia Civil informou que o plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) foi acionado e que as investigações do caso estão em andamento.