Mulher atropela e mata idoso ao ultrapassar caminhão em Brejetuba

Uma mulher de 42 anos perdeu o controle do carro ao tentar ultrapassar um caminhão e atropelou um idoso que caminhava por uma estrada paralela à ES 462, em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. A vítima, Ezequiel da Costa Neto, de 72 anos, morreu no local. O acidente ocorreu por volta das 16h30 de segunda-feira (21), na localidade de Vargem Grande.





Segundo a Polícia Militar, a motorista seguia no sentido BR 262–Brejetuba quando iniciou a ultrapassagem. Ela perdeu o controle da direção, saiu da pista e invadiu a área contrária da rodovia, atingindo Ezequiel.





Testemunhas disseram aos policiais que o idoso tentou desviar do veículo, mas não conseguiu. Ele foi arrastado por cerca de cinco metros e, em seguida, arremessado contra um muro. O carro capotou aproximadamente quatro vezes.





O marido da motorista seguia à frente em outro veículo e viu o acidente pelo retrovisor. Ele retornou ao local, retirou a mulher do carro e a levou para o Pronto Atendimento de Brejetuba. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi posteriormente transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.





A motorista estava em estado de choque e não conseguiu relatar aos policiais como o acidente aconteceu. Ela foi submetida ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.





A Polícia Científica realizou a perícia no local, e o corpo de Ezequiel foi removido. Segundo a PM, o trecho onde a motorista iniciou a ultrapassagem tinha faixa simples seccionada, que permite esse tipo de manobra.





A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para informar sobre os procedimentos adotados em relação ao caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.





A Prefeitura de Brejetuba lamentou a morte de Ezequiel, morador do município, e decretou luto de três dias.