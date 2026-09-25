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Organização criminosa

Homem que ajudou na fuga de presos na BA é preso na Serra

Segundo a Polícia Civil da Bahia, suspeito participou do resgate de 16 detentos em Eunápolis e tinha quatro mandados de prisão em aberto

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 15:34

Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 

25 set 2026 às 15:34
Adenildo Silva Souza “Zuleica”, de 30 anos, foi preso durante cumprimento dos mandados no bairro Jardim Tropical Polícia Civil do Espírito Santo

Um homem de 30 anos, apontado como integrante de uma facção criminosa da Bahia e conhecido pelos apelidos “Zuleica” ou “Zula”, foi preso na manhã desta sexta-feira (25), no bairro Jardim Tropical, na Serra, por equipes do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). Segundo a Polícia Civil da Bahia (PCBA), ele é investigado por envolvimento em homicídios relacionados aos chamados “tribunais do crime”.


A prisão ocorreu após a PCBA compartilhar informações com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Entre os dados repassados estava a suspeita de que o homem integraria o Primeiro Comando de Eunápolis, facção criminosa que atua na Bahia.


Ainda segundo a polícia baiana, o investigado teria participado do resgate de 16 presos de uma unidade prisional de Eunápolis, entre eles chefe da organização criminosa.


Ao verificar o histórico do suspeito, as forças de segurança constataram a existência de quatro mandados de prisão pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio.


Ao verificar o histórico do suspeito, as forças de segurança constataram a existência de quatro mandados de prisão pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. 


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

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