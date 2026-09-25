Homem que ajudou na fuga de presos na BA é preso na Serra

Um homem de 30 anos, apontado como integrante de uma facção criminosa da Bahia e conhecido pelos apelidos “Zuleica” ou “Zula”, foi preso na manhã desta sexta-feira (25), no bairro Jardim Tropical, na Serra, por equipes do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). Segundo a Polícia Civil da Bahia (PCBA), ele é investigado por envolvimento em homicídios relacionados aos chamados “tribunais do crime”.





A prisão ocorreu após a PCBA compartilhar informações com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Entre os dados repassados estava a suspeita de que o homem integraria o Primeiro Comando de Eunápolis, facção criminosa que atua na Bahia.





Ainda segundo a polícia baiana, o investigado teria participado do resgate de 16 presos de uma unidade prisional de Eunápolis, entre eles chefe da organização criminosa.





Ao verificar o histórico do suspeito, as forças de segurança constataram a existência de quatro mandados de prisão pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio.





Ao verificar o histórico do suspeito, as forças de segurança constataram a existência de quatro mandados de prisão pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.





*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.