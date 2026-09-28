Acidente com ônibus da Apae deixa 11 feridos em Marataízes

Onze pessoas ficaram feridas após o ônibus em que estavam tombar na ES 060, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (28). O veículo transportava pessoas atendidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).





Doze pessoas estavam no ônibus no momento do acidente e onze precisaram de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Dez foram liberadas após avaliação, enquanto uma criança de 8 anos foi transferida para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim.





Segundo a Polícia Militar, o motorista relatou que um dos pneus do ônibus estourou antes de o veículo tombar. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.





A Prefeitura de Marataízes informou que o ônibus pertence à empresa Sudeste, com a qual o município mantém contrato de locação. O veículo foi disponibilizado para o transporte das pessoas atendidas pela Apae, e a manutenção é de responsabilidade da empresa. A Secretaria Municipal de Educação também informou que realizará uma apuração administrativa para esclarecer as circunstâncias e as causas do acidente.





A empresa afirmou que o veículo estava com a documentação e as exigências operacionais em dia, incluindo manutenção recente, vistoria e cronotacógrafo válido. Segundo a empresa, a última revisão ocorreu em 15 de setembro, quando os pneus foram substituídos por novos.





A Sudeste ressaltou que a aparência do pneu após o acidente não permite, isoladamente, determinar sua condição antes da ocorrência. Informou ainda que vai apurar as circunstâncias do acidente.