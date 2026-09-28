Cardápio da semana: 5 receitas leves e proteicas para almoço e jantar

Em uma panela com água em fogo médio, cozinhe a abóbora-cabotiá até ficar bem macia. Escorra e amasse até formar um purê, temperando com sal e pimenta-do-reino. Após, em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Junte o tomate e o frango desfiado e cozinhe por alguns minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, espalhe o frango refogado no fundo, cubra com o purê de abóbora-cabotiá e finalize com o cottage por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 a 20 minutos, até dourar levemente. Finalize com cheiro-verde e sirva quente.