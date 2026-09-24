Almoço saudável: 5 receitas proteicas e nutritivas com vegetais

Preaqueça o forno a 180 °C. Em uma frigideira que possa ir ao forno, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente 2 xícaras de chá de cogumelos e cozinhe até que liberem a água e fiquem levemente dourados. Junte o espinafre e mexa até murchar. Em um recipiente, bata os ovos e tempere com sal, pimenta-do-reino e ervas. Despeje a mistura sobre os cogumelos e distribua bem. Disponha o restante dos cogumelos por cima para decorar. Cozinhe em fogo baixo por 4 minutos, até as bordas firmarem. Depois, leve ao forno por 15 minutos, ou até o centro ficar firme. Finalize com folhas de manjericão.