Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Almoço saudável: 5 receitas fáceis e nutritivas com vegetais para o dia a dia
Gastronomia

Almoço saudável: 5 receitas fáceis e nutritivas com vegetais para o dia a dia

Confira opções simples e saborosas para enriquecer o cardápio ao longo da semana
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 13:55

Abobrinha recheada com carne moída (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Abobrinha recheada com carne moída Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Incluir vegetais na rotina alimentar é uma forma simples e prática de deixar o cardápio mais variado, leve e nutritivo. Presentes em diferentes cores, texturas e sabores, eles se adaptam facilmente a diversas preparações sem exigir muita complexidade na cozinha. Além de versáteis, eles são fontes importantes de fibras, vitaminas, minerais e compostos antioxidantes, que participam do bom funcionamento do organismo.
A seguir, confira 5 receitas fáceis e nutritivas com vegetais para o almoço!

1. Abobrinha recheada com carne moída

Ingredientes

  • 2 abobrinhas
  • 300 g de carne moída
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • 100 g de queijo muçarela ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão para decorar

Modo de preparo

Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento e retire parte da polpa com o auxílio de uma colher, formando uma cavidade. Reserve a polpa e pique-a. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne moída e cozinhe até secar o líquido e ficar levemente dourada. Acrescente o tomate, o pimentão vermelho e a polpa da abobrinha e refogue por mais 3 minutos. Misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 2 minutos e finalize com o cheiro-verde.
Disponha as metades de abobrinha em uma assadeira e recheie com a mistura. Cubra com a muçarela ralada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, ou até as abobrinhas ficarem macias e o queijo dourar. Retire do forno, decore com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

2. Batata assada com alho-poró e cebola-roxa

Ingredientes

  • 10 batatas descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 alho-poró fatiado
  • 1 cebola-roxa descascada e fatiada
  • 2 colheres de chá de alecrim
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Azeite de oliva e salsinha picada a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por 10 minutos. Retire do fogo e descarte a água. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e a cebola-roxa e refogue até murchar. Desligue o fogo e reserve.
Unte uma assadeira com azeite de oliva e esfregue o alho sobre a superfície. Disponha as batatas na assadeira, coloque o alho-poró e a cebola-roxa por cima e salpique o alecrim e a pimenta-do-reino. Regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno e salpique a salsinha. Sirva em seguida.

3. Salada de beterraba

Ingredientes

  • 2 beterrabas cortadas em cubos
  • 1/2 cebola-roxa fatiada
  • 1/4 de xícara de chá de coentro picado
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 1 colher de sopa de sementes de girassol torradas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as beterrabas e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias, mas sem desmanchar. Escorra a água e espere esfriar. Em uma saladeira, disponha a beterraba, a cebola-roxa e o coentro. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o vinagre de maçã, o sal e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Finalize com as sementes de girassol torradas e sirva em seguida.
Omelete de espinafre com tomate e ricota (Imagem: from my point of view | Shutterstock)
Omelete de espinafre com tomate e ricota Crédito: Imagem: from my point of view | Shutterstock

4. Omelete de espinafre com tomate e ricota

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
  • 6 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1/2 xícara de chá de ricota esfarelada
  • 1 colher de chá de azeite
  • 1 colher de sopa de salsa picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o sal e a pimenta-do-reino até ficarem homogêneos. Adicione o espinafre e misture bem. Aqueça uma frigideira untada com azeite em fogo médio. Despeje a mistura de ovos e cozinhe até a base ficar firme e levemente dourada. Distribua os tomates-cereja e a ricota sobre uma metade da omelete. Dobre a outra metade sobre o recheio e cozinhe por mais 2 minutos, até aquecer os ingredientes. Transfira para um prato, finalize com a salsa picada e sirva em seguida.

5. Frango salteado com vegetais

Ingredientes

  • 300 g de peito de frango cortado em cubos
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1/2 abobrinha cortada em cubos
  • 1/2 pimentão vermelho picado
  • 1/2 pimentão amarelo picado
  • 1/2 cebola fatiada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1/2 colher de chá de cúrcuma
  • Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com sal, pimenta-do-reino, páprica doce, cúrcuma e suco de limão. Misture bem e deixe descansar por alguns minutos para absorver o sabor. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione o frango temperado e cozinhe até dourar bem por fora e ficar totalmente cozido por dentro.
Acrescente a cenoura e refogue por alguns minutos. Em seguida, junte a abobrinha e os pimentões, misturando até que os legumes fiquem macios, mas ainda levemente crocantes. Adicione o coentro e sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Reunião de uma hora custa quanto para a sua empresa?
Celular, redes sociais
CNJ define regras para trabalho de crianças em redes sociais e exige alvará para posts recorrentes
Dois pinguins apareceram na praia da Barra do Itapemirim, em Marataízes, no Sul do ES
Pinguins aparecem em praia de Marataízes no Sul do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados