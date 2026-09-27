Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Juliana Linhares apresenta álbum indicado ao Grammy Latino em Vitória
Música

Juliana Linhares apresenta álbum indicado ao Grammy Latino em Vitória

Cantora potiguar faz apresentação única no Espírito Santo em outubro, com repertório do disco “Até Cansar o Cansaço”
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 27 de Setembro de 2026 às 10:00

Cantora Juliana Linhares
Cantora Juliana Linhares Elisa Mendes

A cantora, compositora, diretora e atriz Juliana Linhares apresenta em Vitória o show de seu novo álbum, Até Cansar o Cansaço, indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. A artista potiguar se apresenta no dia 9 de outubro, às 20h, no Teatro Glória, no Centro Cultural Sesc Glória.


Esta será a única apresentação de Juliana Linhares no Espírito Santo. O show integra a programação do projeto Grandes Espetáculos e terá como base o repertório do álbum lançado em 2026.


Produzido sob direção de Marcus Preto e com produção musical de Elísio Freitas, Até Cansar o Cansaço reúne 11 faixas que passam por temas como memória, pertencimento e contemporaneidade. O trabalho também conta com participações de artistas como Ney Matogrosso, Agnes Nunes e Anastácia.

Da música ao teatro
Sesc Glória recebe Juliana Linhares com o show do álbum indicado ao Grammy Latino
Sesc Glória recebe Juliana Linhares com o show do álbum indicado ao Grammy Latino Elisa Mendes

Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, Juliana Linhares ganhou projeção nacional a partir de 2012, quando passou a integrar a banda Pietá. Com o grupo, lançou os álbuns Leve o que quiser, em 2014, e Santo Sossego, em 2019.


A artista também fez parte do trio Iara Ira, ao lado de Júlia Vargas e Duda Brack. No teatro, estreou em São Paulo em 2016 no musical Gabriela, dirigido por João Falcão.


Na carreira solo, lançou Nordeste Ficção, em 2021. O álbum trabalha com a desconstrução de estereótipos relacionados ao Nordeste e propõe outras perspectivas sobre a identidade nordestina.


Antes disso, em 2020, Juliana lançou o EP Perdendo o juízo, produzido por Josyara. Ao longo da carreira, também colaborou com nomes como Tom Zé, Chico César, Larissa Luz, Zeca Baleiro e Letrux.

Serviço

Juliana Linhares — Até Cansar o Cansaço


Quando: 9 de outubro, às 20h

Onde: Teatro Glória — Centro Cultural Sesc Glória

Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Ingressos: R$ 100 inteira | R$ 50 meia, meia solidária e trabalhador do comércio | R$ 55 conveniado e comerciante

Vendas: bilheteria do Sesc Glória e plataforma Let’s Events


Veja Também 

De forma que vai se adaptando a cada montagem e espaço, a peça será encenada no Centro de Vitória no começo de outubro

Espetáculo de dança “Célula” chega ao Theatro Carlos Gomes, em Vitória

De shows de sertanejo, MPB e festivais, o ES está reunindo eventos para todos os gostos neste fim de semana

Zé Neto & Cristiano, Elaine Augusta e 19° Manguinhos Gourmet agitam final de semana no ES

Sandy e Junior em show da turnê Nossa História, no Allianz Parque, em SP

Sandy e Junior anunciam projeto para 2027: 'Por essa vocês não esperavam'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Show Sesc Glória Teatro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cartórios - 28/09/2026
Imagem de destaque
Plano é condenado por negar consulta a paciente com AME na Serra após falha no sistema
Coronel Ríodo Lopes Rubim comenta sobre ocorrência envolvendo Caio Abreu Rodrigues (destaque)
Homem morto em perseguição levou mão à cintura antes de ser baleado em Vila Velha, diz comandante da PM

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados