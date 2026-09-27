Juliana Linhares apresenta álbum indicado ao Grammy Latino em Vitória

A cantora, compositora, diretora e atriz Juliana Linhares apresenta em Vitória o show de seu novo álbum, Até Cansar o Cansaço, indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. A artista potiguar se apresenta no dia 9 de outubro, às 20h, no Teatro Glória, no Centro Cultural Sesc Glória.
Esta será a única apresentação de Juliana Linhares no Espírito Santo. O show integra a programação do projeto Grandes Espetáculos e terá como base o repertório do álbum lançado em 2026.
Produzido sob direção de Marcus Preto e com produção musical de Elísio Freitas, Até Cansar o Cansaço reúne 11 faixas que passam por temas como memória, pertencimento e contemporaneidade. O trabalho também conta com participações de artistas como Ney Matogrosso, Agnes Nunes e Anastácia.
Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, Juliana Linhares ganhou projeção nacional a partir de 2012, quando passou a integrar a banda Pietá. Com o grupo, lançou os álbuns Leve o que quiser, em 2014, e Santo Sossego, em 2019.
A artista também fez parte do trio Iara Ira, ao lado de Júlia Vargas e Duda Brack. No teatro, estreou em São Paulo em 2016 no musical Gabriela, dirigido por João Falcão.
Na carreira solo, lançou Nordeste Ficção, em 2021. O álbum trabalha com a desconstrução de estereótipos relacionados ao Nordeste e propõe outras perspectivas sobre a identidade nordestina.
Antes disso, em 2020, Juliana lançou o EP Perdendo o juízo, produzido por Josyara. Ao longo da carreira, também colaborou com nomes como Tom Zé, Chico César, Larissa Luz, Zeca Baleiro e Letrux.
Juliana Linhares — Até Cansar o Cansaço
Quando: 9 de outubro, às 20h
Onde: Teatro Glória — Centro Cultural Sesc Glória
Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
Ingressos: R$ 100 inteira | R$ 50 meia, meia solidária e trabalhador do comércio | R$ 55 conveniado e comerciante
Vendas: bilheteria do Sesc Glória e plataforma Let’s Events