Juliana Linhares apresenta álbum indicado ao Grammy Latino em Vitória

A cantora, compositora, diretora e atriz Juliana Linhares apresenta em Vitória o show de seu novo álbum, Até Cansar o Cansaço, indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. A artista potiguar se apresenta no dia 9 de outubro, às 20h, no Teatro Glória, no Centro Cultural Sesc Glória.





Esta será a única apresentação de Juliana Linhares no Espírito Santo. O show integra a programação do projeto Grandes Espetáculos e terá como base o repertório do álbum lançado em 2026.





Produzido sob direção de Marcus Preto e com produção musical de Elísio Freitas, Até Cansar o Cansaço reúne 11 faixas que passam por temas como memória, pertencimento e contemporaneidade. O trabalho também conta com participações de artistas como Ney Matogrosso, Agnes Nunes e Anastácia.