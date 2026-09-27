O amor está no ar: 6 signos que podem viver conexões especiais em outubro

Touro poderá sentir que outubro ajudará a colocar mais clareza na vida afetiva. Vênus retrógrada poderá trazer de volta sentimentos, pessoas ou assuntos mal resolvidos, mas esse movimento também ajudará você a perceber o que realmente deseja de uma relação . A Lua Nova em Libra favorecerá encontros e aproximações, enquanto a Lua Nova em Touro, no fim do mês, poderá marcar um novo capítulo amoroso. Para quem está solteiro(a), poderá surgir alguém com potencial de oferecer mais estabilidade. Se estiver em uma relação, o período favorecerá decisões mais maduras sobre o futuro.