Paulo Hartung declara apoio a Evair de Melo para senador

Para governador, Evair apoia o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, também do Republicanos. O deputado é um dos dois candidatos ao Senado da coligação liderada por Pazolini. A outra é Maguinha Malta (PL).





Evair tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também apoia e é apoiado por Flávio Bolsonaro (PL). Nesta semana, o deputado exibiu declaração de apoio do candidato à Presidência para ele, em sua propaganda eleitoral.





Antes do processo eleitoral, Hartung chegou a declarar apoio a Pazolini para governador. Desde o início do período oficial de campanha, o ex-governador ainda não declarou voto na eleição para o Palácio Anchieta, “habitado” por ele por três mandatos, de 2003 a 2010 e de 2019 a 2022.