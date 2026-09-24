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Vitor Vogas

Paulo Hartung declara apoio a Evair de Melo para senador

Ex-governador gravou um vídeo com declaração de apoio ao deputado do Republicanos para o Senado Federal. A informação foi confirmada pela assessoria de Hartung. Evair é aliado de Pazolini

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 13:27

Públicado em 

24 set 2026 às 13:27
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Paulo Hartung, Economista, ex-governador do Estado do Espírito Santo
Paulo Hartung, ex-governador do Estado do Espírito Santo Ricardo Medeiros

O ex-governador Paulo Hartung (PSD) gravou um vídeo com declaração de apoio ao deputado federal Evair de Melo (Republicanos) para o Senado Federal. A informação foi confirmada pela assessoria de Hartung. 


Na manhã desta quinta-feira (24), o ex-governador reuniu-se com Evair. Mas, segundo o deputado, eles não trataram de eleições. “A pauta foi estritamente técnica.”


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Para governador, Evair apoia o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, também do Republicanos. O deputado é um dos dois candidatos ao Senado da coligação liderada por Pazolini. A outra é Maguinha Malta (PL). 


Evair tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também apoia e é apoiado por Flávio Bolsonaro (PL). Nesta semana, o deputado exibiu declaração de apoio do candidato à Presidência para ele, em sua propaganda eleitoral.


Antes do processo eleitoral, Hartung chegou a declarar apoio a Pazolini para governador. Desde o início do período oficial de campanha, o ex-governador ainda não declarou voto na eleição para o Palácio Anchieta, “habitado” por ele por três mandatos, de 2003 a 2010 e de 2019 a 2022.

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Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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