Possíveis crimes de Moraes não reescrevem a biografia da família Bolsonaro

Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O erro de um não valida o do outro. E, como vovó já ensinava, dois erros não produzem um acerto.





Todos esses ditados são bem-vindos para o que pretendo analisar aqui. Quando se trata do bolsonarismo e do lulismo, os dois polos antagônicos operam estratégias discursivas e cognitivas similares para, basicamente, negar fatos desabonadores. Agarram-se aos erros dos algozes para justificar (ou, simplesmente, ignorar) os muitos erros praticados pelos respectivos candidatos, grupos políticos e/ou familiares.





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No caso do PT, temos visto isso, pelo menos, desde 2018, quando Sergio Moro, relator da Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal em Curitiba, deixou a magistratura para iniciar (oficialmente) sua carreira política.





Moro realmente se revelou um juiz parcial – como trataram de demonstrar a “Vaza Jato” e a carreira política assumida pelo próprio daquele momento em diante, aliando-se a Bolsonaro, colaborando estreitamente com ele, apoiando-o contra Lula em 2022 (mesmo após ter denunciado interferência direta do então presidente na Polícia Federal) e firmando-se como ferrenho opositor do governo do PT no Senado nos últimos quatros anos. Sua atuação parcial e sua falta de isenção para conduzir o julgamento de Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba foram reconhecidas pela Segunda Turma do STF (por 3 votos a 2), em março de 2021.





Excessos do então juiz federal (incluindo divulgação de escuta da então presidente Dilma), exorbitância de competências, vícios processuais que levaram o STF a anular, em 2021, as condenações de Lula por lavagem de dinheiro e corrupção passiva? Isso é uma coisa.





Mas a parcialidade de Moro não passa uma borracha nas evidências de práticas gravíssimas, como o “saque à Petrobras” revelado pelo Petrolão, o famoso “propinoduto”, casos notórios de superfaturamento de contratos com empreiteiras visando a enriquecimento ilícito de agentes públicos e/ou à irrigação de caixa dois de campanha para lavagem de dinheiro. Não anula o desvio de verba pública praticado, por exemplo, por diretores da estatal indicados pelo PT e por então partidos aliados, como o MDB e o PP, nos primeiros governos de Lula e durante a presidência de Dilma.





Os esquemas trazidos à tona pelas investigações da Polícia Federal não foram invenção nem ficção. A Lava Jato não foi “uma grande farsa”, como gostam de repetir petistas.





Ora, neste momento, o que vemos é precisamente isso, mas com o sinal invertido – a outra face da moeda. Essa é exatamente a estratégia discursiva (ou “distorciva”) agora abraçada, com todas as forças, pela militância bolsonarista: “o juiz está nu, logo vamos passar a borracha em tudo e fingir que nada aconteceu”...





Relator dos inquéritos e ações penais dos atos golpistas e do 8 de janeiro no STF, o ministro Alexandre de Moraes agora está sob gravíssimas suspeitas de conflitos de interesse, para dizer o mínimo, por ter revisado pessoalmente o contrato de R$ 131 milhões do escritório de advocacia da própria esposa com o Banco Master, em janeiro de 2025, e por ter atuado, ao que tudo indica, como uma espécie de consultor ou “oráculo” de Daniel Vorcaro; um insider no STF, frequentemente procurado pelo banqueiro ao longo de 2025 para lhe passar informações privilegiadas e orientações sobre as investigações em curso contra ele.





Extraída do celular de Vorcaro apreendido pela PF, a troca de mensagens revela que o dono do Master pediu a Moraes até para intervir em seu favor junto ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.





Isso é uma coisa.





Outra coisa é Jair Bolsonaro.





Por acaso as suspeitas gravíssimas que ora recaem sobre Moraes apagam, da noite para o dia, o golpismo do ex-presidente e de membros da alta cúpula do governo passado?





Para este colunista, não.





A conduta de Moraes no caso Master é obviamente reprovável, exige profunda investigação e, se comprovadas as suspeitas, na eventual omissão do STF, fazem jus à abertura de processo de investigação no Senado que poderá culminar com a cassação do ministro por crime de responsabilidade.





Nada disso, porém, anula o fato de que, durante seu governo, como fizera durante toda a sua extensa trajetória parlamentar, Bolsonaro exibiu espírito francamente antidemocrático.





Não anula o fato de que Bolsonaro declarou que não aceitaria outro resultado que não fosse sua vitória nas urnas, violando uma das premissas mais elementares do regime democrático: quem ganha governa, quem perde vai para a oposição.





Não anula o fato de que, sistematicamente, Bolsonaro desacreditou as urnas eletrônicas e a lisura do sistema eleitoral brasileiro, chegando ao cúmulo de sustentar essas teses conspiratórias diante de embaixadores estrangeiros, sem jamais ter apresentado uma só prova de fraude eleitoral.





Não anula o fato de que Bolsonaro venceu nove eleições por esse mesmo sistema num intervalo de 30 anos (de 1988 a 2018), seis delas com votos depositados nessas mesmas urnas eletrônicas (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018).





Não anula o fato de que, mesmo tendo perdido a reeleição para a Presidência, Bolsonaro jamais reconheceu publicamente a derrota e a soberana vontade popular expressa nas urnas pelos cidadãos brasileiros em outubro de 2022.





Não anula o fato de que, tendo perdido nas urnas, Bolsonaro fez de tudo para continuar no poder e “melar” a posse do presidente eleito.





Não anula o fato de que investigadores da Polícia Federal encontraram uma “minuta de golpe” na casa de seu então ministro da Justiça, Anderson Torres, a qual previa uma série de medidas de exceção, incluindo intervenção do Poder Executivo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a fim de invalidar o resultado das urnas.





Não anula o fato de que as investigações também trouxeram a lume o “Plano Punhal Verde Amarelo”, que almejava simplesmente o assassinato do presidente e do vice-presidente eleitos (Lula e Geraldo Alckmin), bem como o do então presidente do TSE (Moraes), além da prisão e posterior execução de autoridades de Estado em um golpe de Estado, em novembro de 2022.*





Não anula o fato de que, logo após a derrota nas urnas, militantes bolsonaristas bloquearam rodovias, acamparam diante de quartéis por todo o país e passaram meses clamando por uma “intervenção militar” (eufemismo para golpe), sem jamais terem sido dissuadidos pelo então presidente da República, e sim encorajados por ele com uma série de declarações ambíguas interpretadas pela própria militância como aval para levarem adiante a mobilização.





Não anula o fato de que, em dezembro de 2022, Bolsonaro reuniu-se com os chefes das três Forças Armadas, no Palácio da Alvorada, para tratar diretamente de alternativas à margem da lei para sua permanência no poder.





Não anula o fato de que, na referida reunião, o presidente e o ministro da Defesa apresentaram ao general, ao almirante e ao brigadeiro uma minuta de decreto com medidas de exceção, tendo obtido adesão somente do então comandante da Marinha, enquanto o do Exército, general Freire Gomes, chegou inclusive a ameaçar lhe dar voz de prisão caso seguisse em frente com aqueles planos golpistas.





Não anula o fato de que o golpe para impedir a posse de Lula só não prosperou, hoje sabemos, por falta de adesão dos comandos do Exército e da Aeronáutica.





Não anula o fato de que, em vez de passar a faixa para seu sucessor eleito, Bolsonaro viajou para Miami antes de terminar de cumprir seu mandato, conforme lhe cabia.





Não anula o fato de que generais ligados a ele seguiram conspirando, pressionando colegas de farda e inflamando hordas de militantes por grupos de aplicativos de troca de mensagem durante todo esse período.





Não anula o fato de que, obviamente, todo esse caldo conspiratório entornou e culminou com o dia 8 de janeiro de 2023, constantemente minimizado por bolsonaristas como se não tivesse passado de simples protesto civil e democrático (exercício da liberdade de manifestação política garantida pela Constituição), ou de “mera” depredação do patrimônio público, quando foi nada mais, nada menos que o maior ataque da história às sedes dos Três Poderes da República em Brasília e, portanto, às instituições democráticas do país e à própria democracia brasileira desde 1964.





Não anula o fato de que uma palavra de Bolsonaro (jamais proferida) teria evitado tudo aquilo – afinal, estavam ali por ele, para empastelar o governo recém-inaugurado do seu sucessor no cargo. “Voltem para casa, chega de distúrbios políticos e sociais, vamos para a oposição...” Isso nunca se ouviu dele. Muito pelo contrário.





Crimes eventualmente cometidos por Alexandre de Moraes não anulam os cometidos por Bolsonaro. Não o tornam menos autoritário nem menos antidemocrático.





Não validam, da noite para o dia, a ilusão de que ele sempre foi um grande democrata e bastião da defesa das liberdades democráticas do povo brasileiro.





Não apagam declarações que pontuam a sua longa trajetória política, iniciada há mais de 30 anos, como a defesa direta da tortura e de torturadores; a defesa aberta de uma guerra civil no Brasil; a defesa explícita do fuzilamento do então presidente FHC; a defesa escancarada de que “o erro da ditadura foi torturar, não matar”; de que a ditadura brasileira deveria ter fuzilado “uns 30 mil”; de que “Pinochet deveria ter matado mais gente”; de que, “se fosse presidente, daria golpe no mesmo dia” e fecharia o Congresso – para ficar só em alguns exemplos amplamente documentados.





Não nos permitem esquecer que, em 2017, ele disse, ipsis litteris: “Sou capitão do Exército, minha missão é matar”.





Não anulam o fato de que um de seus filhos, Eduardo, herdeiro desse mindset do pai, chegou a dizer, numa “aula” em 2018, que, “para fechar o STF, basta[m] um cabo e um soldado”.





Não anulam o fato de que esse mesmo ex-deputado, cassado por excesso de faltas pela Câmara e tratado por militantes bolsonaristas como um “herói da luta pela liberdade”, na verdade fugiu da alçada da Justiça brasileira, abandonou o mandato outorgado pelo povo e o cargo de escrivão da PF e foi morar nos Estados Unidos, de onde tem agido, diuturnamente, para sabotar os interesses nacionais, estimulando “tarifaços” e acumulando contra si evidências de crimes de lesa-pátria.





Eventuais crimes praticados por Alexandre de Moraes precisam ser severamente investigados e, se comprovados, devidamente punidos, inclusive com a perda do cargo. Mas não reescrevem a biografia da família Bolsonaro.



Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.





O erro de um não autoriza o do outro.





E, já dizia vovó... dois erros não fazem um acerto.