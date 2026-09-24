Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/09/2026

A carta “A Rainha de Copas” revela que você estará em contato com sua sensibilidade e mostra que ouvir a própria intuição será especialmente valioso. No amor, o dia favorecerá carinho, acolhimento e conversas capazes de aprofundar a conexão afetiva. Na carreira, sua empatia poderá ajudar na relação com colegas e parceiros. Na saúde, convém cuidar das emoções e não absorver os problemas de todos ao redor. Entre amigos, você estará mais disponível para oferecer apoio, mas lembre-se de preservar sua própria energia.