Senado e STF: os freios da democracia

James Madison, delegado da Virgínia, chegou à Filadélfia com ideias relativamente amadurecidas sobre a necessidade de fortalecer o governo central e teve participação decisiva nos debates que moldaram o novo sistema.





Encerrada a convenção, uniu-se a Alexander Hamilton e John Jay na publicação, sob o pseudônimo coletivo Publius, de uma série de artigos destinados a defender a ratificação da Constituição. Esses textos, posteriormente reunidos sob o nome de The Federalist Papers, tornaram-se uma das mais importantes referências da teoria constitucional moderna.





No Federalista nº 51, Madison enfrentou uma questão situada no centro do projeto constitucional americano. A experiência dos Artigos da Confederação revelara as dificuldades de um governo incapaz de cumprir adequadamente suas funções. A experiência colonial, por sua vez, demonstrara os riscos associados ao exercício de um poder suficientemente forte para impor suas decisões. A Constituição precisava combinar capacidade de governo e contenção do poder.





A resposta de Madison começa por uma observação conhecida: os homens não são anjos. Pessoas possuem interesses próprios, disputam poder, cedem à ambição e agem de acordo com incentivos particulares. Uma sociedade, por essa razão, necessita de um governo capaz de estabelecer regras e fazê-las cumprir.





Os governantes são formados pela mesma natureza humana e, por esse motivo, existe a necessidade também de controle daqueles que exercem o poder estatal. Todo poder atribuído a uma pessoa ou instituição traz consigo a possibilidade de utilização em benefício próprio, de determinado grupo ou da própria estrutura que o exerce. É preciso que a estrutura do Estado seja pensada de modo a limitar esse poder.





Madison formulou uma solução institucional para esse problema. O sistema deveria utilizar as próprias inclinações humanas como instrumento de contenção, fazendo com que a ambição de um encontrasse resistência na ambição de outro, e vinculando os interesses pessoais de quem exerce determinada função à preservação das prerrogativas institucionais do cargo ocupado.





O Poder Executivo preserva suas competências diante do Legislativo. O Legislativo protege suas atribuições diante do Executivo. O Judiciário controla a compatibilidade dos atos estatais com a Constituição. Cada instituição encontra nas demais centros autônomos de poder capazes de oferecer resistência à expansão de suas competências.





A mesma ideia foi acolhida em nossa Constituição tardia de 1988. A República brasileira adotou um sistema que divide competências, estabelece procedimentos, distribui poder e permite que diferentes instituições controlem umas às outras, limitando o poder.





No Brasil, o Supremo Tribunal Federal ocupa posição particularmente relevante nessa arquitetura. Cabe ao Tribunal exercer a jurisdição constitucional e, em inúmeros conflitos, proferir a decisão jurisdicional definitiva sobre o alcance da Constituição.





A Constituição também lhe atribui competência originária para julgar determinadas autoridades, inclusive membros do Congresso Nacional, nas hipóteses constitucionalmente previstas.