Votos nulos, brancos e abstenções devem ser recorde este ano, aposta autor de livro sobre eleições no Brasil: 'Tem algo diferente desta vez'

Apostaria que a crise no STF ajuda num certo enfado. Foram 15 dias, talvez até mais, em que o país só conversou sobre isso. Uma campanha eleitoral que já é curta, de 50 dias, em um terço dela, a atenção das pessoas foi consumida para olhar para isso, para dez ministros e deixar de pensar em questões de política pública. Então, assim, independentemente do efeito sobre a decisão do eleitor, ela teve um efeito sobre a campanha, atrapalhou muito. Ficamos numa espécie de não campanha, talvez a maior não campanha da história das eleições presidenciais desde a redemocratização. Não houve campanha. Primeiro porque as pessoas não se interessavam, depois porque entrou o Supremo e, terceiro, que o tempo ficou curto. Enfim, é uma eleição muito pobre.