Contarato e o “dom de (se) iludir”. Ou: o negacionismo do PT sobre os próprios erros

Na primeira metade de seu atual mandato (2019-2022), o senador Fabiano Contarato (PT) combateu firmemente o negacionismo do governo Bolsonaro em relação a questões ambientais e à pandemia do novo coronavírus, sobretudo na CPI da Covid-19.





Mas, quando se trata de casos de corrupção relacionados ao próprio partido, o PT é que costuma manter postura negacionista.





Um exemplo: em sua participação na série de sabatinas promovida por A Gazeta e CBN Vitória, o candidato a governador do PT, Helder Salomão, chegou a dizer que “a Lava Jato não passou de uma farsa”. Referiu-se à condução parcial do processo criminal movido contra o presidente Lula na Justiça Federal em Curitiba e ao direcionamento político dado pelo então juiz Sergio Moro.





Ora, como diz o ditado, “uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”. Moro realmente se provou um juiz parcial – como trataram de demonstrar a “Vaza Jato” e a carreira política assumida pelo próprio ex-juiz de 2018 em diante, aliando-se a Bolsonaro, colaborando com ele e firmando-se como ferrenho opositor do governo do PT no Senado.





Excessos do então juiz federal (incluindo vazamento de escuta da então presidente Dilma), exorbitância de competências, vícios processuais que levaram o STF a anular as condenações de Lula por lavagem de dinheiro e corrupção passiva? Isso é uma coisa.





Nada disso, porém, anula o fato de que houve farturas de indícios e confissões de esquemas de corrupção instalados nos governos de Lula e de Dilma, como a pilhagem da Petrobras, maior estatal do país, no “petrolão” – para ficarmos em um exemplo.





Mas a resposta de Helder, por exemplo, reproduzindo a narrativa de muitos petistas (e do próprio Lula) parece nos dizer: os erros de conduta (ou de condução) de Moro permitiram a anulação não só das condenações de Lula, mas também o cancelamento de todo e qualquer ato de corrupção extensivo a todos os governos Lula e Dilma. Cancelare, do italiano “apagar”. Apagou-se toda a história negativa. Passou-se uma grande borracha nela.





Por isso, na entrevista com Contarato, perguntamos ao senador: “Isso não é negar os fatos? Não houve corrupção e desvio de verba, por exemplo, na Petrobras? Colegas de partido do senhor não praticaram malfeitos? Não cabe uma retratação?”





Em sua resposta, Contarato não fez o mea-culpa. Teve a oportunidade, mas se negou a fazê-lo. E veja bem: não seria nem uma autocrítica dele mesmo e dos próprios atos, mas relativa a colegas de partido, por fatos de conhecimento público.





Na verdade, o senador preferiu dar uma resposta técnica (tecnicista até), privilegiando a ótica do Direto Processual Penal e enfocando exclusivamente a situação de Lula. Mas a pergunta havia sido mais ampla, sobre casos de corrupção do PT.





“Eu acho que ninguém está acima da lei, doa a quem doer. Eu agia assim quando era delegado de Polícia. Eu lembro quando ligaram pra mim uma vez, falando ‘Ah, tem um sobrinho seu que tava bêbado, bateu na viatura e fugiu’. Nem meu sobrinho era. Eu falei: ‘Podia ser meu pai, podia ser meu irmão. A lei tem que ser cumprida’... Agora, a gente vive sob o império do Estado Democrático de Direito. Eu não acho razoável você violar contraditório e ampla defesa. Eu não acho razoável você ser julgado por um juiz parcial. Quem gostaria de ser julgado por um juiz parcial?”, começou Contarato.





A colunista Letícia Gonçalves, então, perguntou ao senador:





“Certo, mas aí você está falando do procedimento. A gente está perguntando do mérito da coisa: houve ou não corrupção cometida pelo PT?” Ele saiu pela tangente:





“Eu não tenho como falar se eu não conheço os autos. Se houve a mácula no procedimento, arquiva-se o procedimento, tudo bem? Agora, se tem os fatos, se aqueles fatos não foram alcançados pela prescrição, que é a perda do direito de punir do Estado, eles poderiam ter sido denunciados e processados novamente. E por que não foram? Por que não foram?”, perguntou o professor, retoricamente, para em seguida responder à própria pergunta, amarrando a explanação jurídica:





“Uma coisa é um erro procedimental: o juiz foi considerado parcial. Arquiva-se o processo. Mas os fatos ocorreram? Há a hipótese de que houve o crime? Se aquele crime não está prescrito, por que não foi deflagrada a ação penal? Então, se não foi deflagrada a ação penal, eu não posso suprir uma função que é do Poder Judiciário. Isso está na Constituição Federal. Os Poderes são independentes e harmônicos entre si. Quem é o titular da ação penal pública? É o Ministério Público, por força do artigo 129. Ah, o juiz foi parcial, e se arquivou aquilo tudo. Perfeito. Ah, mas houve o cometimento do crime. Então, extraia-se cópia e se ofereça denúncia [de novo], e ele responda ao processo e seja condenado. Agora, isso não aconteceu. Então, eu não posso prejulgar ou me antecipar àquilo que seria o devido processo legal. É só isso.”





Resumindo: segundo ele, se as condenações de Lula foram anuladas pelo STF, o Ministério Público Federal poderia perfeitamente ter pedido a abertura de nova ação penal contra Lula. Mas isso nunca foi feito.