Quaest: 54% aprovam e 13% desaprovam governo de Ricardo Ferraço

A gestão do governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição, é aprovada pela maior parte do eleitorado do Espírito Santo, conforme pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (25).
Segundo o levantamento, 54% das pessoas consultadas aprovam a gestão atual. Na pesquisa anterior, divulgada em 27 de agosto, os eleitores que aprovavam a administração do emedebista somavam 56%, indicando ligeira oscilação dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Já o percentual de entrevistados que desaprovam o governo de Ricardo segue o mesmo: são 13%. Outros 33% não souberam ou não quiseram responder.
Considerando recortes do levantamento, Ricardo tem aprovação mais alta entre pessoas de 60 anos ou mais (61%), aqueles com ensino fundamental (57%), pardos (57%) e católicos (57%).
A pesquisa também traz dados sobre identificação política: a administração atual é aprovada por 63% dos entrevistados que se dizem de esquerda não lulista; 62% dos lulistas; 51% dos independentes; e 50% da direita não bolsonarista.
Entre os bolsonaristas, a aprovação de Ricardo chega a 50%, mas o grupo apresenta a maior desaprovação: 20%.
A maior parte do eleitorado (41%) ainda classifica a gestão como positiva, enquanto 34% avaliam o governo de Ricardo como regular. Apenas 7% consideram a administração negativa e 18% não souberam ou não quiseram responder.
Além da sondagem publicada na última sexta, o calendário prevê ainda mais um levantamento no primeiro turno e outros dois no segundo turno, se houver.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01978/2026.