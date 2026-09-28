Quaest: 54% aprovam e 13% desaprovam governo de Ricardo Ferraço

A gestão do governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição, é aprovada pela maior parte do eleitorado do Espírito Santo, conforme pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (25).





Segundo o levantamento, 54% das pessoas consultadas aprovam a gestão atual. Na pesquisa anterior, divulgada em 27 de agosto, os eleitores que aprovavam a administração do emedebista somavam 56%, indicando ligeira oscilação dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.





Já o percentual de entrevistados que desaprovam o governo de Ricardo segue o mesmo: são 13%. Outros 33% não souberam ou não quiseram responder.