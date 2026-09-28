Câncer de amígdala: conheça os principais sinais e sintomas

O câncer de amígdala é um tumor maligno que se desenvolve nas amígdalas palatinas, estruturas localizadas no fundo da garganta. Ele faz parte dos chamados cânceres de orofaringe (região da cavidade oral onde se encontram as amígdalas). "O tipo mais comum é o carcinoma espinocelular. Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a infecção persistente por determinados tipos de HPV, especialmente o HPV-16", explica Judá Barcellos, cirurgião de cabeça e pescoço da Rede Meridional.





O assunto câncer de amígdala voltou a ser falado no final de semana, após o cantor Netinho de Paula revelar que estava com a doença. "Quero dizer pra vocês o seguinte: eu estou muito tranquilo. Claro que não é normal você receber uma informação de que você tá com câncer, isso não é uma coisa que é normal. Mas esse câncer é um câncer fraquinho, esse é um câncer na amígdala. E os caras falaram o seguinte: 'Negrão, faz o tratamento, faz o que tem que fazer e vai dar tudo certo".





Apesar do cantor dizer que o câncer é nas amígdalas, a assessoria de imprensa do artista confirmou para reportagem da Quem que o tumor é na tireoide.