Jovem é presa suspeita de incendiar casa após término de namoro na Serra

Ainda conforme o relato registrado pela PM, Ramona se recusou a deixar a residência e teria ameaçado o companheiro com uma faca enquanto ele dormisse. Diante da situação, o homem foi para a casa da mãe e disse que voltaria para buscar os seus pertences no dia seguinte.





Segundo a Polícia, ele voltou ao imóvel no domingo (27) e foi agredido por Ramona enquanto retirava os objetos. Na sequência, a jovem ateou fogo na residência e voltou a avançar contra o ex-companheiro. Durante as agressões, o homem sofreu uma lesão na mão direita. A situação só foi contida após a intervenção de vizinhos.





O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, quando chegou ao local, as chamas já tinha sido apagas por moradores. O incêndio começou no quarto da enteada da mulher, uma adolescente de 13 anos, que não se encontrava na casa no momento. Ninguém ficou ferido em decorrência do fogo.





No entanto, Ramona apresentou outra versão aos policiais. Segundo ela, ao acender um cigarro, brasas caíram no sofá e, quando percebeu o cheiro de fumaça, a casa já estava em chamas. A jovem apresentava escoriações leves nas costas, no braço esquerdo e na coxa esquerda, que, conforme o registro policia, teriam ocorrido durante agreções entre os envolvidos.