Jovem é presa suspeita de incendiar casa após término de namoro na Serra

Uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante após incendiar a casa onde morava com o namorado, no bairro Feu Rosa, na Serra, no domingo (27). Segundo a Polícia Militar, o episódio ocorreu após o homem decidir terminar o relacionamento. O fogo foi contido por vizinhos e ninguém ficou ferido.
Identificada como Ramona Vitória de Jesus Queiroz, a jovem mantinha um relacionamento havia cerca de três meses com um homem de 36 anos. De acordo com vizinhos, a jovem tinha um temperamento desafiador e agredia o namorado antes do incêndio.
Segundo relatos colhidos no local, no sábado (26), Ramona estava em uma feijoada no bairro quando começou a discutir com uma vizinha. O companheiro foi até o local para tentar intervir, mas teria sido ameaçado com um facão. Depois do episódio, ele decidiu encerrar o relacionamento.
Ainda conforme o relato registrado pela PM, Ramona se recusou a deixar a residência e teria ameaçado o companheiro com uma faca enquanto ele dormisse. Diante da situação, o homem foi para a casa da mãe e disse que voltaria para buscar os seus pertences no dia seguinte.
Segundo a Polícia, ele voltou ao imóvel no domingo (27) e foi agredido por Ramona enquanto retirava os objetos. Na sequência, a jovem ateou fogo na residência e voltou a avançar contra o ex-companheiro. Durante as agressões, o homem sofreu uma lesão na mão direita. A situação só foi contida após a intervenção de vizinhos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, quando chegou ao local, as chamas já tinha sido apagas por moradores. O incêndio começou no quarto da enteada da mulher, uma adolescente de 13 anos, que não se encontrava na casa no momento. Ninguém ficou ferido em decorrência do fogo.
No entanto, Ramona apresentou outra versão aos policiais. Segundo ela, ao acender um cigarro, brasas caíram no sofá e, quando percebeu o cheiro de fumaça, a casa já estava em chamas. A jovem apresentava escoriações leves nas costas, no braço esquerdo e na coxa esquerda, que, conforme o registro policia, teriam ocorrido durante agreções entre os envolvidos.
Uma vizinha, que também é familiar do homem, afirmou à reportagem que Ramona está grávida e que o relacionamento durava cerca de três meses.
A Polícia Civil informou que a jovem foi conduzida à Delegacia Regional da Serra e autuada em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça e por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de terceiros. Ela foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.