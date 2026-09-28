Homem morre eletrocutado em acidente de trabalho em Vitória

Um homem morreu eletrocutado enquanto içava uma telha de alumínio para o terraço de um imóvel do bairro Santa Martha, em Vitória, no início da tarde desta segunda-feira (28). A vítima não teve a identidade divulgada. Segundo moradores, ele realizava serviços de consertos e manutenção na região.





Um morador que ajudava no trabalho contou à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que a telha tombou e atingiu a rede elétrica quando estava chegando ao terraço. A testemunha também sofreu uma descarga eletrétrica, mas não teve ferimentos graves.





Segundo o morador, pessoa que estavam no local tentaram reanimar a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas o homem morreu no local.





A perícia da Polícia Científica também foi acionada. A corporação informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para necropsia. Já a Polícia Civil informou que as circunstâncias serão apuradas pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat) e que, até o momento, não há mais detalhes sobre o caso.





A EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região, foi procurada pela reportagem, mas ainda não havia se manifestado até a publicação.