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Bairro Santa Martha

Homem morre eletrocutado em acidente de trabalho em Vitória

Vítima içava uma telha de alumínio para um terraço quando a peça atingiu a rede elétrica, no bairro Santa Martha

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 17:03

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

28 set 2026 às 17:03
Homem estava içando telha que atingiu a rede elétrica
Homem estava içando telha que atingiu a rede elétrica Tarciane Vasconcelos

Um homem morreu eletrocutado enquanto içava uma telha de alumínio para o terraço de um imóvel do bairro Santa Martha, em Vitória, no início da tarde desta segunda-feira (28). A vítima não teve a identidade divulgada. Segundo moradores, ele realizava serviços de consertos e manutenção na região. 


Um morador que ajudava no trabalho contou à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que a telha tombou e atingiu a rede elétrica quando estava chegando ao terraço. A testemunha também sofreu uma descarga eletrétrica, mas não teve ferimentos graves.


Segundo o morador, pessoa que estavam no local tentaram reanimar a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas o homem morreu no local.


A perícia da Polícia Científica também foi acionada. A corporação informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para necropsia. Já a Polícia Civil informou que as circunstâncias serão apuradas pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat) e que, até o momento, não há mais detalhes sobre o caso.


A EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região, foi procurada pela reportagem, mas ainda não havia se manifestado até a publicação.

Local onde homem morreu eletrocutado
Local onde homem morreu eletrocutado Tarciane Vasconcelos

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