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Tendência

Canoagem ganha espaço nas lagoas e une esporte e natureza em Linhares

Município reúne 69 lagoas e atrai praticantes que buscam atividade física, lazer e bem-estar em meio à natureza

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 18:04

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

28 set 2026 às 18:04
Canoagem une atividade física e contato com a natureza em Linhares
Em Linhares, canoagem vira tendência para quem visa ter saúde e bem-estar.
 Alberto Costa

Em Linhares, no Norte do Espírito Santo, cresce uma tendência entre aqueles que buscam saúde e lazer em meio à natureza: a canoagem. O esporte já começa a fazer parte da paisagem da cidade, sendo praticado nas 69 lagoas do município conhecido como “Cidade das Águas".


Há dez anos, um grupo de amigos se reúne na Lagoa Nova, na zona rural de Linhares, para começar o dia remando. A proposta surgiu da ideia de unir exercício físico ao cenário de um dos cartões-postais da cidade.


A aposentada Marlene Rigo faz parte da turma e começou a praticar canoagem em 2022. Desde então, diz que não parou mais. "Transmite muita paz, a gente só ouve passarinhos... É uma terapia. Para mim, foi maravilhoso. Não vou mais parar", conta.


Além da atividade física, a prática em grupo exige sincronia e trabalho em equipe. Na canoa com seis remadores, cada integrante desempenha uma função. No dia em que a equipe foi acompanhada pela TV Gazeta, o técnico agrícola Cedenir Thom Telau, por exemplo, era responsável por contar as remadas até o momento da troca de direção. 


Já a contadora Ana Paula Agrizzi, que ocupava o primeiro banco da canoa, tinha a função de estabelecer o ritmo seguido pelos demais remadores. Para ela, a canoagem foi uma paixão à primeira vista. "Quem vem se apaixona. Sou suspeita, porque vim uma vez e nunca mais larguei", diz.

Canoagem une atividade física e contato com a natureza em Linhares
Durante a atividade, Ana ocupou o primeiro banco e ditava o ritmo. Já Cedenir, no segundo banco, fazia a contagem. Alberto Costa

Ana considera que o esporte vai além de exercício físico e também funciona como uma pausa para a mente. Segundo ela, a atividade pode ser praticada por pessoas de diferentes idades e perfis.

É muito terapêutico, pois você tem contato com a natureza e com as pessoas. Sem falar que a canoa é um esporte inclusivo. Todo tipo de pessoa pode remar, desde uma criança até um idoso. Pessoas com deficiência também podem.

Ana Paula Agrizzi contadora

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