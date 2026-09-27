Entre mágicas e gargalhadas, palhaços transformam rotina de crianças em hospitais do ES

Você sabe a diferença entre um ventilador quebrado e uma cadeira? As crianças que estavam internadas em um hospital em Vitória no último mês de agosto sabem. Isso porque, em uma tarde de sexta-feira, entre rodadas de exames, remédios e dor, os pacientes foram visitados por um grupo de pessoas que decidiu levar piadas, balões e gargalhadas para os corredores e quartos brancos e silenciosos.





A chamada Turma do Dr. Unimed, composta por voluntários que trabalham na Unimed Vitória, faz isso há 25 anos, capitaneada pelo ator e coordenador artístico Rodrigo Campanelli. Por meio do voluntariado, o grupo ajuda a transformar o ambiente hospitalar em um espaço mais leve e divertido, carregando nos bolsos das roupas de palhaços não só esponjas de lavar louças — utensílio de uma das suas piadas mais engraçadas —, mas também a disposição para ajudar a comunidade.





Esse princípio foi o que fez Laís Costa, de 27 anos, analista do Instituto Unimed Vitória — organização sem fins lucrativos da qual a turma faz parte —, se voluntariar pela primeira vez naquele dia. Para ela, dedicar seu tempo para entrar com o rosto pintado e um sorriso largo no Hospital Unimed Vitória é uma forma de ajudar o outro a superar momentos difíceis.





“O intuito principal da turma é esse, né? Levar um pouco de alegria para momentos de dor, momentos difíceis, e trazer um pouco de tranquilidade e felicidade para os pacientes. Isso já está no nosso sangue de colaborador.”