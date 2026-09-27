Waffle com morangos: aprenda essa receita fácil e deliciosa para o café da manhã de domingo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Em outro recipiente, bata os ovos, o leite, a manteiga derretida e a essência de baunilha até obter uma mistura homogênea. Junte os líquidos aos secos e mexa apenas até incorporar, sem bater demais, para que a massa não fique pesada. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Aqueça a máquina de waffle e unte com spray desmoldante. Despeje uma porção da massa , feche e deixe assar até dourar e ficar crocante. Repita o processo até terminar a massa.