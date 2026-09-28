Câmara de Vitória: TJES mantém obrigação de presidente pautar eleição da Mesa

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) manteve a obrigação da Câmara de Vitória de pautar um requerimento de urgência sobre projeto de resolução que fixa a data da eleição da Mesa Diretora para 1º de outubro. O pedido pela suspensão da determinação judicial foi apresentado pelo presidente da Casa de Leis, Anderson Goggi (Republicanos).





Apesar de manter os efeitos da decisão que obriga a análise e votação do requerimento de urgência em plenário, o desembargador Júlio César Costa de Oliveira, relator do caso no TJES, estendeu para 15 dias o prazo para que a Casa paute o tema. Anteriormente, a 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória havia determinado que o requerimento fosse pautado na sessão do último dia 21.





No recurso ao TJES, Anderson Goggi alegou que a decisão de 16 de setembro “promove indevida interferência judicial na organização dos trabalhos legislativos, matéria reservada à autonomia institucional da Câmara Municipal”.





Outro argumento apresentado pelo chefe do Legislativo foi o de que o regimento interno (conjunto de regras que orientam o funcionamento da Câmara) não prevê prazo para que requerimentos de urgência sejam pautados e apreciados em plenário.





Ao decidir de maneira parcialmente favorável à presidência da Câmara, o desembargador destacou que, embora a montagem da Ordem do Dia seja atribuição regimental da presidência do Legislativo, é preciso, segundo ele, “assegurar que as matérias sujeitas à deliberação do Plenário sejam regularmente apreciadas”.





Em outro trecho da decisão, Júlio César Costa de Oliveira pondera que o entendimento do TJES não trata de aprovação ou rejeição do requerimento em plenário.





"Ressalte-se que a presente decisão não implica qualquer antecipação de entendimento sobre a aprovação do requerimento de urgência ou sobre o mérito do Projeto de Resolução nº 8/2026, matérias reservadas à deliberação dos órgãos legislativos competentes”, conclui o magistrado na decisão assinada na sexta-feira (25).





A presidência da Câmara de Vitória foi procurada para comentar a determinação judicial. Em caso de resposta, este texto será atualizado.