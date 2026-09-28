Saúde mental e mídia: entre a informação que salva e o risco do contágio

Para evitar esse contágio, diretrizes técnicas orientam omitir minuciosamente a cena, o método e os locais utilizados. Da mesma forma, constituem graves fatores de risco a exposição sensacionalista de fotos ou cartas de despedida, o uso do termo “cometer” - que associa o ato a um crime -, a glorificação da vítima como herói ou mártir, a busca por culpados, a associação com crenças religiosas e as explicações simplistas que reduzem o acontecimento a uma única causa motivadora.

Em contrapartida, a veiculação midiática responsável pode exercer uma função protetiva indispensável, denominada Efeito Papageno. O conceito inspira-se no personagem da ópera “A Flauta Mágica”, de Mozart, que desiste de tirar a própria vida ao receber o auxílio de amigos para enxergar saídas alternativas para seu sofrimento.





O estímulo a esse efeito protetivo ocorre quando as notícias abordam o suicídio sob a ótica da saúde pública, utilizando dados e especialistas confiáveis. A cobertura preventiva explicita os sinais de alerta de comportamento suicida demonstra empatia com os enlutados, apresenta estratégias práticas de enfrentamento para a pessoa e seus familiares e divulga canais atualizados de apoio, como o Centro de Valorização da Vida (CVV), os serviços do SUS e os atendimentos psicológicos universitários.

Apesar das recomendações internacionais, pesquisas sobre a cobertura jornalística no Brasil revelam que veículos da imprensa brasileira publicam cerca de 70% de suas reportagens sobre o tema com ao menos um trecho contraindicado pela OMS, enquanto 45% não trouxeram nenhum tipo de conteúdo preventivo. No panorama geral estudado, 40% das notícias tinham potencial para induzir ao Efeito Werther e apenas 23% ao Efeito Papageno.

Além disso, a divulgação de detalhes sobre o método e o local ocorreu em 35% dos textos. Esses dados evidenciam como o interesse comercial por audiência e repercussão muitas vezes prevalece sobre o compromisso com uma cobertura responsável, acompanhado por um enfoque médico-psiquiátrico individualizante que simplifica o fenômeno a causas únicas e oculta fatores psicossociais complexos.

Essa conduta midiática ganha contornos ainda mais críticos durante o Setembro Amarelo, movimento que trouxe visibilidade inédita ao tema ao estimular debates sociais, duplicar a busca por atendimento no CVV e impulsionar marcos legais importantes.





No entanto, a responsabilidade dos veículos de comunicação e dos profissionais de imprensa torna-se evidente quando a cobertura se limita a uma abordagem sazonal e superficial.