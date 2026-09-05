Vacina do HPV em meninos: por que a imunização é importante?

O HPV está entre as ISTs mais frequentes em todo o mundo, sendo responsável por cerca de 99% dos casos de câncer de colo de útero, mais de 80% dos tumores anais e cerca de 70% dos de orofaringe. Estima-se que 1/3 dos homens seja portador de pelo menos um tipo de HPV genital (existem mais de 200 tipos).





A transmissão ocorre pelo contato direto com a região infectada, principalmente durante relações sexuais (vaginal, anal ou oral), mesmo sem penetração ou sintomas visíveis. Na maioria dos casos, a infecção é assintomática e combatida pelo sistema imune, porém a sua persistência pode acarretar sérias complicações como o câncer. O uso do preservativo nas relações sexuais reduz as chances de contágio, mas não previne 100%, já que o vírus pode estar presente em outras regiões não cobertas. Por isso a vacinação é o método mais eficaz de combate ao HPV.





O imunizante disponível na rede pública de saúde protege contra os quatro tipos principais de HPV (6, 11, 16 e 18, sendo estes dois últimos de alto risco oncogênico), enquanto na rede privada, contra nove tipos (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58). No SUS podem ser vacinados meninas e meninos de 9 a 14 anos, além de imunossuprimidos. E até 31 de dezembro deste ano, jovens de 15 a 19 anos que ainda não se vacinaram têm a oportunidade de colocar a vacinação em dia. Já na rede privada, podem se vacinar homens e mulheres de 9 a 45 anos.





"Hoje temos uma oportunidade de prevenir, com uma única dose na faixa etária recomendada, infecções que no futuro podem causar diferentes tipos de câncer. Precisamos que pais e responsáveis entendam que a vacina contra o HPV também é para os meninos. Se seu filho tem entre 9 e 14 anos e ainda não foi vacinado, procure uma unidade de saúde. É uma única dose, gratuita no SUS, segura e capaz de oferecer proteção justamente quando ela é mais eficaz: antes da exposição ao vírus", reforça a médica Karin Anzolch.

Números da cobertura vacinal da Rede Nacional de Dados em Saúde do Ministério da Saúde apontam discrepâncias regionais na adesão dos meninos à vacina.Apenas três unidades da federação superaram a meta recomendada na população masculina de 9 a 14 anos: Roraima (95,25%), Espírito Santo (94,99%) e Paraná (91,49%).





Já as menores coberturas masculinas foram registradas nos seguintes estados: Acre (50,27%), seguido por Rio de Janeiro (60,61%), Bahia (63,71%), Pará (64,17%) e Amapá (64,19%).





“Os números mostram que a cobertura vacinal entre os meninos ainda é insuficiente e muito desigual no país. A média nacional de 74,5% significa que mais de um em cada quatro meninos de 9 a 14 anos não recebeu a proteção contra o HPV, enquanto 86,2% das meninas foram imunizadas. O fato de apenas três estados terem ultrapassado 90% de cobertura, demonstra uma profunda desigualdade na proteção dos meninos contra o HPV, quando comparados com a cobertura vacinal das meninas. Essa diferença pode estar relacionada à associação histórica da vacina com a prevenção do câncer do colo do útero, à inclusão mais tardia dos meninos no programa de vacinação e à percepção equivocada de que o HPV seria uma preocupação predominantemente feminina", diz Tereza Cristina Melo, coordenadora do Departamento de Urologia do Adolescente da SBU.





A médica reforça que é preciso intensificar a busca ativa dos adolescentes, ampliar a vacinação nas escolas e orientar as famílias de que a vacina, atualmente administrada em dose única, é uma forma segura e eficaz de prevenir diferentes tipos de câncer.





Além da vacina para o HPV, os adolescentes devem receber outros imunizantes, como:





meningocócica ACWY (reforço entre 11 e 14 anos);





dT (dupla bacteriana), que protege contra a difteria e o tétano (a ser ministrada a cada 10 anos);





dengue;





gripe anual.





“A adolescência é uma fase muito importante para manter a vacinação em dia e garantir que o adolescente continue protegido. Além do reforço da meningocócica ACWY e da proteção contra difteria, tétano e dengue, é fundamental a vacina contra o HPV. Muitos meninos ainda deixam de se vacinar por desconhecimento. Precisamos melhorar esses índices vacinais de HPV entre eles. E, se alguma vacina não foi feita na infância, é importante aproveitar a oportunidade para atualizar a proteção, incluindo imunizantes como hepatite B, febre amarela e a tríplice viral (rubéola, sarampo e caxumba). Vacina em dia é proteger para hoje, o futuro e para toda a vida. E proteger os nossos meninos adolescentes é responsabilidade de todos nós”, acrescenta Ana Goretti Kalume Maranhão, pediatra do Programa Nacional de Imunizações e responsável técnica pela vacina HPV.





A vacina contra o HPV passou a ser aplicada em dose única no SUS em abril de 2024. A mudança adotou uma recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para ampliar a cobertura vacinal, “sem prejuízo de sua eficácia”, destaca a Dra. Ana Goretti.