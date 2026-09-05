Dia de Santa Teresa de Calcutá: 5 orações inspiradas na fé e no amor ao próximo

Quero louvar a vós, Madre Teresa de Calcutá, por olhar pela minha família, pelos meus amigos, parentes, colegas de trabalho, de escola, de passeio, pelo meu amado e por todas as pessoas que necessitam de uma bênção urgente. Vossa caridade e bondade são tão abençoadas que purificam o meu coração e a minha alma. Faz-me um fiel cristão, cheio de amor para oferecer, assim como vós, Madre Teresa, pois serei eternamente grato por essa luz divina . Madre Teresa de Calcutá, olhe por mim, para que eu seja digno de vossa misericórdia. Amém!