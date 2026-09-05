Menopausa: como agir antes de começar a sentir os impactos na pele

Uma pesquisa da Galderma divulgada neste ano ouviu mais de 4.300 mulheres no climatério em nove países, incluindo o Brasil, e revelou um dado que me chama muito a atenção: 50% delas só descobriram o impacto da menopausa na pele quando as mudanças já haviam aparecido. Mais de 60% afirmaram que teriam adotado estratégias diferentes se tivessem tido acesso a essa informação antes.
Com a queda do estrogênio, hormônio fundamental para a estrutura cutânea, a produção de colágeno cai de forma acelerada. Estima-se que até 30% do colágeno possa ser perdido nos primeiros anos após o início da menopausa.
Na prática, isso se traduz em pele mais fina, seca, sensível e sem o mesmo viço de antes. Sintomas como coceira, ardor e desconforto deixam de ser pontuais e passam a interferir diretamente na qualidade de vida.
E o impacto vai além da pele. O mesmo levantamento mostrou que 60% das mulheres afirmaram se sentir menos atraentes com essas mudanças, 57% relataram aumento da ansiedade e 55% disseram se sentir menos confiantes. Não é frescura. É o resultado de um processo que ninguém explicou a elas, que chegou sem aviso e que a mulher enfrenta sem se reconhecer no próprio espelho.
Existe algo que precisa ser dito com clareza, cuidar da pele na menopausa não é vaidade. É uma questão de saúde, de autoestima e de identidade. A mulher chega nessa fase carregando uma vida construída – seja com filhos, carreira, conquistas, relacionamentos. E ela quer continuar se reconhecendo no espelho. Quer curtir cada fase da vida sendo ela mesma, com presença, com confiança, com uma beleza que reflita quem ela é por dentro.
Assim como as pessoas planejam a casa própria, os filhos e as viagens, envelhecer bem passou a fazer parte do projeto de vida de uma geração inteira. Não é um capricho, é identidade.
A pele é o maior órgão do corpo humano, é a barreira que protege todos os outros órgãos. Quando ela perde a função, o organismo inteiro sente. Cuidar dela nessa fase não é só uma busca por beleza, é uma busca por saúde, por se valorizar, por continuar presente no próprio corpo.
A resposta para quando começar é simples: antes. Antes das mudanças aparecerem, antes do desconforto se instalar, antes do espelho começar a surpreender. A prevenção é o maior aliado da mulher. Prevenir tem a ver com construir um estilo de vida equilibrado ao longo de uma vida inteira.
Uma alimentação rica em proteínas, atividade física regular, sono de qualidade, controle do estresse e hidratação constante não são cuidados da menopausa, são cuidados de sempre, que a menopausa cobra com mais rigor de quem não os tinha.
Altos níveis de cortisol, gerados pelo estresse crônico e pelo sono ruim, aceleram a degradação do colágeno de forma silenciosa. Ômega-3, vitamina D e antioxidantes ajudam a reduzir processos inflamatórios e sustentam a qualidade da pele de dentro para fora.
O corpo que chega bem cuidado à menopausa responde melhor a tudo.
Mas quando a perimenopausa chega – e ela pode começar já por volta dos 40 anos – a pele começa a dar sinais: mais seca, menos firme, mais sensível. É o momento de agir com mais atenção e precisão. O uso diário de hidratantes com ácido hialurônico e ceramidas ajuda a restaurar a barreira cutânea.
No banho, água muito quente agrava o ressecamento, e substituir o sabonete convencional por óleos de limpeza preserva a hidratação natural da pele. O protetor solar segue indispensável todos os dias, independentemente do tempo lá fora, a radiação ultravioleta acelera exatamente o que a menopausa já está acelerando.
A suplementação também pode entrar como aliada nesse momento, sempre com orientação médica. E é aí que o acompanhamento multidisciplinar faz diferença. O médico dermatologista, ginecologista e o nutrólogo olhando para a mesma mulher, com o mesmo objetivo.
Na dermatologia contemporânea, o que chamamos de dermatologia regenerativa usa a tecnologia médica para reativar as capacidades naturais de reparo e sustentação do próprio organismo. Em vez de mascarar sinais, o objetivo é estimular as células a trabalharem a favor da longevidade.
Bioestimuladores de colágeno, lasers e ultrassons microfocados entram nessa estratégia para melhorar textura, firmeza e viço sem descaracterizar a pessoa. A pele passa a ser vista como um patrimônio biológico que exige manutenção contínua, não como uma tela a ser drasticamente modificada.
A pesquisa mostrou que apenas 26% das mulheres recorrem a essas abordagens de forma preventiva. A menopausa é um processo natural, o que não precisa ser natural é enfrentá-la sem informação, sem acompanhamento e sem cuidado. A pele avisa antes de qualquer exame que algo mudou. É preciso aprender a ouvi-la e cuidar dela como cuida de tudo que você construiu na vida.