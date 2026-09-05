Menopausa: como agir antes de começar a sentir os impactos na pele

Uma pesquisa da Galderma divulgada neste ano ouviu mais de 4.300 mulheres no climatério em nove países, incluindo o Brasil, e revelou um dado que me chama muito a atenção: 50% delas só descobriram o impacto da menopausa na pele quando as mudanças já haviam aparecido. Mais de 60% afirmaram que teriam adotado estratégias diferentes se tivessem tido acesso a essa informação antes.





Com a queda do estrogênio, hormônio fundamental para a estrutura cutânea, a produção de colágeno cai de forma acelerada. Estima-se que até 30% do colágeno possa ser perdido nos primeiros anos após o início da menopausa.





Na prática, isso se traduz em pele mais fina, seca, sensível e sem o mesmo viço de antes. Sintomas como coceira, ardor e desconforto deixam de ser pontuais e passam a interferir diretamente na qualidade de vida.





E o impacto vai além da pele. O mesmo levantamento mostrou que 60% das mulheres afirmaram se sentir menos atraentes com essas mudanças, 57% relataram aumento da ansiedade e 55% disseram se sentir menos confiantes. Não é frescura. É o resultado de um processo que ninguém explicou a elas, que chegou sem aviso e que a mulher enfrenta sem se reconhecer no próprio espelho.