Entrevista

"Dermatologia regenerativa já é realidade na Coreia do Sul", diz médica do ES

A dermatologista Giane Giro esteve no Koreaderma, um dos principais congressos na Ásia, e conta porque o país tornou uma referência global quando o assunto são os cuidados com a pele

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10:06

A dermatologista Giane Giro participou do Koreaderma, um dos maiores congressos de Dermatologia na Ásia Crédito: Divulgação Giane Giro

A Coreia do Sul é hoje uma referência global em cuidados com a pele — um destaque impulsionado por uma combinação de fatores culturais, inovação tecnológica e uma forte abordagem preventiva à saúde cutânea. Na Coreia, cuidar da pele não é apenas uma rotina, mas um hábito culturalmente enraizado e ensinado desde a infância. "A pele branca se tornou um sinônimo de pele bonita, e o uso da proteção solar e dos cuidados com a pele começam desde cedo. As pessoas querem manter a pele clara e saudável, quase transparente e sem manchas".



Tudo foi comprovado por dermatologistas brasileiros durante o Koreaderma, um dos maiores congressos de Dermatologia da Ásia. Neste ano, o evento reuniu mais de 4.500 participantes de 87 países em Seul, na Coreia do Sul, e apresentou as principais inovações do setor. "O país se tornou referência nas atualizações da K- beauty, com as tecnologias e tratamentos que são tendência", conta a dermatologista Giane Giro, que esteve no evento.

A médica conta que a Coreia está a frente nos tratamentos para a qualidade da pele. "Destaco a dermatologia regenerativa, que dominou o congresso. São procedimentos que estimulam os próprios mecanismos biológicos de regeneração dos tecidos, fazendo assim um rejuvenescimento mais natural".

Outro destaque é para a tecnologia de microespículas, estruturas microscópicas presentes nos cosméticos ou em produtos para a aplicação no consultório. "Elas simulam microagulhas e facilitam a absorção de ativos, funcionando como um drug delivery. Vários cosméticos populares nas farmácias usam as microespículas, já existem pads para área dos olhos para facilitar a absorção do retinol, e vai chegar em breve ao Brasil um tratamento que se chama Glassifier", diz Giane.

Na entrevista, ela conta outras novidades e diz que a pele desejada das coreanas vem de muita disciplina, da associação das tecnologias, injetáveis e dedicação a rotina diária de skincare.

Por que a Coreia do Sul se tornou uma referência global quando o assunto são os cuidados com a pele?

Na Coreia, cuidar da pele faz parte da cultura. A pele bonita e saudável é valorizada, e a indústria de skincare e as tecnologias acompanham essa demanda. O número de lançamentos de produtos é impressionante, e as inovações tornaram o país um dos mais importantes no mundo na produção de lasers e tecnologias para a Dermatologia. O país se tornou uma referência global quando falamos de cuidados com a pele.

O que se destaca no tratamento de melhora da pele?

A dermatologia regenerativa já é realidade na Coreia do Sul. O tratamento com boosters para a melhora da qualidade da pele, associados as tecnologias, fazem parte da rotina. Entre os injetáveis, o tratamento mais comentado foi a aplicação dos polinucleotídeos, que são geralmente derivados do DNA de salmão, mas são diferentes do PDRN, porque tem peso molecular mais alto e devem ser injetados para terem o resultado esperado.

Eles promovem a hidratação da pele e a regeneração das células. O Rejuran e o Vitaran são marcas conhecidas de polinucleotídeos na Coreia e muito procurados nas clínicas. Ainda não estão disponíveis no Brasil.

Eles apostam muito nas tecnologias regenerativas e preventivas?

Os coreanos fazem os tratamentos injetáveis e tecnologias para a melhora da qualidade da pele com muita disciplina e constância. Nas clínicas que visitei, fiquei impressionada com a frequência em que os tratamentos são realizados, bem acima da média que vemos no Brasil.

Eles começam a cuidar da pele desde cedo, ainda sem rugas ou flacidez, sem uma queixa específica, com o objetivo de manter a pele bonita e prevenir os sinais do envelhecimento. Muitas vezes, fazem vários procedimentos no mesmo dia, para potencializar os resultados. Todo esse cuidado em iniciar os tratamentos com as tecnologias de maneira preventiva, associado a disciplina com a rotina de skincare, se traduz em uma pele de aparência jovial, uniforme e sem manchas, conhecida como “glass skin”.

A pele luminosa, quase translúcida, é desejada pelas coreanas e agora também em todo o mundo Giane Giro Dermatologista

Como é o tratamento de manchas e do melasma?

A tendência na Coreia é de tratar a pele como um todo. Não focam apenas no pigmento, mas no estímulo de colágeno e melhora da saúde da pele. Sabemos que o melasma é uma condição multifatorial, e alguns fatores relacionados as manchas tem relação com o envelhecimento da pele. Por isso, os coreanos fazem os protocolos associando tecnologias, bioestimuladores e medicina regenerativa para a melhora da qualidade da pele, para restaurar a barreira cutânea, em paralelo com o tratamento específico do pigmento.

E em relação ao drug delivery, o que tem de atual?

Drug delivery é um termo que usamos para falar de tratamentos que facilitam a absorção de ativos na pele. Os lasers ablativos e o microagulhamento já são usados há muitos anos para essa finalidade, já que algumas moléculas não atravessam a barreira cutânea, e precisariam ser injetadas para ter maior eficácia.

O laser ablativo e o microagulhamento abrem canais que facilitam a absorção de moléculas, mas são tratamentos que possuem tempo de recuperação. Na Coreia, existem dispositivos sem agulhas, como o Curejet e o Mirajet, para fazer a absorção de moléculas pela pele com mais conforto para o paciente.

E os que são os exossomos para o tratamento capilar e a melhora dos cabelos brancos?



Os exossomos são vesículas minúsculas naturalmente secretadas pelas células. Existem diferentes tipos de exossomos, desde origem botânica até humanos. Eles têm um uso promissor na Medicina, mas os estudos ainda estão em fase inicial.

No Koreaderma, mostraram resultados para a melhora da calvície, com efeito também na reversão temporária dos fios brancos. Em relação a melhora dos fios brancos, esse estudo preliminar mostrou resultado após cerca de duas sessões de tratamento com exossomos e durabilidade de efeito de quase cinco meses. Por enquanto, os exossomos só podem ser usados por via tópica, aplicados na pele. São necessários mais estudos para compreender plenamente sua segurança, mecanismos de ação e resultados a longo prazo para liberação do uso injetável.

Também foi apresentado o uso de blends que combinam ácido hialurônico e os biostimuladores de colágeno para ter efeito mais intenso...

Os blends com bioestimuladores são uma forte tendência por lá. Existem várias marcas que associam o ácido hialurônico ao ácido polilático. A policaprolactona líquida também foi lançada recentemente no país, e é mais uma opção de tratamento para estímulo à produção de colágeno. Os coreanos priorizam os boosters para estímulo a produção de colágeno e melhora da matriz extracelular, e evitam tratamentos para volumizar o rosto.

Por que os produtos de skincare coreanos fazem tanto sucesso?

Eles são inovadores, trazendo ingredientes botânicos, como centella asiática e ginseng, ou ativos como a mucina do caracol, em fórmulas leves, minimalistas, que se adaptam a vários tipos de pele, incluindo a pele sensível.

E lançam tendências de alguns ativos, como a Glutathiona, um antioxidante que está presente em várias marcas de skincare coreanas. Também desenvolvem maneiras de entrega dos princípios ativos na pele, como os cosméticos com microespículas que já fazem sucesso por lá.

A grande variedade de produtos, como essências, loções, séruns, máscaras, possuem embalagens e sensorial atrativos que tornam o skincare uma experiência agradável, trazem um estímulo extra a rotina de cuidados com a pele.

O que fica de aprendizado após esses dias de imersão na dermatologia coreana?

Uma das principais mensagens que fica é que os tratamentos para melhora da saúde da pele, restaurando a barreira cutânea e a vitalidade das células, estão acima dos tratamentos de imperfeições, como rugas ou manchas. A pele desejada das coreanas vem de muita disciplina, da associação das tecnologias, injetáveis e dedicação a rotina diária de skincare. Os cuidados começam desde cedo, de maneira preventiva, e o resultado surge com o tempo: uma pele luminosa, equilibrada e saudável, construída dia após dia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta