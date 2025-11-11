Entrevista

Andrea Santa Rosa fala sobre os erros na alimentação e o estilo de vida saudável

A nutricionista, esposa de Márcio Garcia, fala sobre os perigos de comer rápido demais e os principais erros que cometemos na alimentação

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:00

Andrea Santa Rosa trabalha os pilares da saúde intestinal, da limpeza do fígado e dos antioxidantes Crédito: Guilherme Sillva

Na casa da nutricionista Andrea Santa Rosa, não há biscoitos recheados. Casada com o ator e apresentador Márcio Garcia, e mãe de quatro filhos, ela relata que a família aprendeu desde cedo a desenvolver uma boa relação com a comida. "Não adianta proibir, tem que explicar os benefícios dos alimentos", afirma. Por isso, as crianças têm permissão para comer doce, pizza ou hambúrguer ocasionalmente. Já a alimentação do marido é controlada por ela, que zela pelo equilíbrio saudável. "Ele é guloso. Coloco o tempo todo na linha, fico lembrando, porque ele gosta de comer", diz, bem-humorada.



O SE CUIDA conversou com a nutricionista em São Paulo, na última semana, em um encontro promovido pela farmacêutica Apsen. Na ocasião, foi lançado o Adequa, um suplemento alimentar que tem como base a Opuntia ficus-indica — espécie de planta cactácea popularmente conhecida como figo-da-índia.



O produto foi desenvolvido para pessoas fisicamente ativas, visando auxiliar na recuperação energética e favorecer o desempenho físico. O suplemento contribui tanto para a manutenção do rendimento entre os treinos quanto para a recuperação pós-exercício. Além disso, sua formulação é um auxílio no aumento da capacidade antioxidante do organismo, o que favorece o equilíbrio geral e reduz o estresse oxidativo.

Leia mais Água com limão: o que acontece com o corpo se você bebe diariamente

"O Opuntia ficus-indica é um fitoterápico originário do México. Trata-se de um cacto cujas partes — tanto o cladódio (caule) quanto os frutos — possuem propriedades que melhoram a recuperação muscular. Ele aumenta a sensibilidade à insulina, permitindo que mais glicose seja transportada para os músculos. Com isso, aumentamos os estoques de glicogênio muscular, o que é fundamental para prevenir lesões, combater a fadiga e otimizar a recuperação", explica.



Andrea Santa Rosa, que já cuidou de famosas como Angélica e Juliana Paes, tem como proposta de trabalho os pilares da saúde intestinal, da limpeza do fígado e dos antioxidantes. Durante o bate-papo, ela falou sobre os perigos de comer rápido demais e os principais erros que cometemos na alimentação do dia a dia. Confira!



Na sua opinião, como que vai a saúde do brasileiro?

Nós tínhamos tudo para ter uma saúde incrível, porque o prato do brasileiro, o arroz com feijão, possui um perfil aminoácido maravilhoso e completo. Quando misturamos os dois, o valor proteico se equivale ao das proteínas de origem animal, como a carne vermelha. Infelizmente, porém, a indústria alimentícia introduz muitos industrializados e embutidos, e é aí que acabamos falhando um pouco. Temos que nos preocupar com o consumo excessivo de açúcar e de alimentos ultraprocessados, pois é isso que está acabando com a nossa saúde.



Quais são os perigos de comer rápido?

A comunicação do cérebro e o intestino demora um pouquinho, então para absorver esse alimento e esses nutrientes, para ativar os hormônios da saciedade, isto tem um tempo. Ao comer rápido, acaba que você come mais do que você deveria e sobrecarrega a função digestiva, porque os dentes não estão no estômago. No estômago a gente tem o ácido clorídrico, que vai ajudar no processo digestivo. Mas os dentes estão na boca. Então essa mastigação bem feita vai sobrecarregar menos o seu estômago e ele vai conseguir digerir melhor e absorver todos os nutrientes de uma forma mais eficaz. Se você mastigar e comer devagar, comerá menos no final, pois a saciedade chegará.

Quais são as diferenças do metabolismo feminino e masculino, e de que forma isso interfere na dieta?

O corpo do homem, além dos hormônios, a testosterona tem um impacto muito importante. Mas a massa muscular, a composição corporal também interfere. Então acaba que o metabolismo basal de um homem é muito maior que de uma mulher. Por conta da estrutura do corpo e da testosterona que faz o homem ganhar mais massa magra. O homem tem o metabolismo mais acelerado proporcionalmente falando.

E o homem consegue emagrecer mais rápido?

Mas por ele ter um metabolismo mais acelerado, ele também sente mais fome. Tudo é uma questão de ajuste do que você consome e do que você gasta de calorias. E fazendo esse ajuste bem feito, o que acontece é que a mulher, às vezes, no período da TPM, ela vai ter uma queda hormonal, que dá vontade de comer mais carboidrato, mais doce e isso é todo mês. E isso pode interferir de uma forma negativa de conseguir seguir o plano alimentar.



Quais são os seus alimentos anti-estresse favoritos?



A gente tem muitos chás, muitas ervas medicinais que ajudam bastante como camomila, galeriana, mulungu e passiflora, por exemplo. Isso ajuda bastante. Uma dieta com baixa ingesta de açúcar para você não gerar processos inflamatórios e isso pode repercutir de uma forma negativa no sistema nervoso central. Uma dieta de baixo índice glicêmico, respeitar as refeições, os horários e se controlar. A gente sabe que a cafeína, ela acaba gerando ali um estímulo maior. Não só isso, como também os energéticos, tudo que vai ali à base dos estimulantes, é bom evitar.

Quais são os principais erros que cometemos na alimentação no dia a dia?



É não se organizar. E isso não é nem para uma dieta, é para um estilo de vida... Eu vou no hortifruti ou no mercado toda semana e mais de uma vez. Porque eu gosto de fazer as compras, de comer os vegetais fresquinhos. Eu deixo meu filho na escola e já vou no mercado comprar as verdura e os legumes. A organização é a base do sucesso, porque se você está com fome, você vai comer o que tiver na sua frente. Outras dicas são não comprar besteiras, não comprar os alimentos ultraprocessados, os industrializados, os embutidos, além de maneirar no açúcar. É melhorar esses hábitos.

A organização no dia a dia vai ajudar bastante para você conseguir seguir o seu plano alimentar Andrea Santa Rosa Nutricionista

E a falta de ingestão de água também é bastante frequente...

O cálculo é de 30 a 50 ml por quilo de peso. A água vai ajudar a levar nutrientes para os tecidos, vai ajudar no processo de detoxificação (processo natural do corpo de eliminar substâncias tóxicas através de órgãos como fígado, rins e intestinos, utilizando urina, fezes e suor). Então, isso tudo vai diminuir os radicais livres, vai melhorar o pH sanguíneo e a produção de energia. Tudo melhora.



E enfiar o pé na jaca nos finais de semana?



É um problema, porque imagina, durante a semana você faz direitinho e no final de semana você enfia o pé na jaca. Então você recupera tudo. Fica nesse efeito sanfona, que não é interessante. Porque a gente sabe que a gordura tem muito lixo metabólico, tem muita toxina. Então você vai tirando essa toxina conforme você vai emagrecendo, levando para circulação, e aí essa toxina ela pode se instalar nas articulações, nas glândulas da tireoide, no sistema nervoso e gerar problemas mais sérios, como uma doença autoimune ou uma disfunção tiroidiana. O ideal é que você mantenha aquele peso, não fique nesse efeito sanfona, e enfiar o pé na jaca no final de semana, vai acabar recuperando tudo aquilo que perdeu durante a semana, então você não vai nunca conseguir chegar no seu objetivo. Você pode até sair um pouco da sua dieta, mas não enfiar o pé na jaca.

Como que é a relação dos seus filhos com a alimentação?



Muito boa, porque lá em casa tem conversa. Não adianta proibir, tem que explicar. Mas nada é tão radical. Acho que se eles fazem a ingesta adequada de vitaminas, dos micronutrientes, e aí de vez em quando, eles comem um doce, pizza ou hambúrguer, isso não é um problema. O problema é que esse hambúrguer tem que ser mais bem feito, não um junk food (alimentos geralmente ricos em calorias, gordura, sal e açúcar, mas com poucos nutrientes essenciais como fibras, vitaminas e minerais). Então não vou procurar esse hambúrguer no fast food. Eu vou procurar numa hamburgueria que use uma carne boa, um pão de qualidade, um queijo bacana. É isso que eu acho que é o equilíbrio.

E o Márcio Garcia te acompanha na dieta?

O Márcio ele é um pouco guloso. Eu coloco o tempo todo na linha, fico lembrando, porque ele gosta de comer. Então eu fico ali explicando, falando... Hoje a gente já serve um prato feito para ele não repetir, porque se deixar ele quer comer mais.

Como é a alimentação de vocês e como conseguiu trazer ele para esse estilo de vida?



É só não comprar besteira lá para casa. E quem faz a compra sou eu (risos). Não entra biscoito recheado de jeito nenhum, embutidos... Tem um açúcar, porque às vezes a gente faz um bolo para as crianças. Às vezes, até os funcionários, que eu não concordo, tomam café com açúcar. Mas enfim, lá em casa é muito comida saudável, comida de verdade. É um arroz, um feijão, uma batata, os legumes, uma salada, uma proteína de qualidade.

Qual é sua perdição quando assusta a comida?

Massas e pães, eu adoro.

Que conselho você dá para manter uma alimentação saudável?

Você se organizar. Não vai ter como, a pessoa vai ter que ir no mercado, na feira ou no hortifruti, fazer as compras, pensar num cardápio. Se a pessoa mora sozinha e não tem quem cozinhe para ela, vai ter que fazer grandes quantidades e congelar. Se organizar, deixar a proteína descongelada e temperada, e pensar em coisas que sejam mais práticas. Sempre pensando na fibra, na proteína. Vamos sempre pensar em estratégias que sejam práticas e saudáveis.

* O jornalista viajou a convite da farmacêutica Apsen

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta