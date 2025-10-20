O uso diário do protetor solar é uma das principais medidas de prevenção do câncer de pele, que pode ser evitado com proteção adequada
O uso diário do protetor solar é uma das principais medidas de prevenção do câncer de pele, que pode ser evitado com proteção adequada. Crédito: Arte A Gazeta

Com cor e alta proteção: 12 protetores solares que acabam de ser lançados

O uso diário e a reaplicação do protetor solar ao longo do dia são essenciais para manter a pele protegida e garantir a sua saúde a longo prazo

Tempo de leitura: 2min
Vitória
Publicado em 20/10/2025 às 09h00

O uso do protetor solar diariamente tem como objetivo em proteger a pele contra danos solares, como queimaduras, envelhecimento precoce (rugas e manchas) e o risco aumentado de câncer de pele. Além da proteção contra raios UVA/UVB, ele também ajuda a manter a pele hidratada, com tom uniforme e aparência mais saudável, mesmo em dias nublados.

Principais benefícios

Prevenção de câncer de pele: o uso diário do protetor solar é uma das principais medidas de prevenção do câncer de pele, que pode ser evitado com proteção adequada.

Proteção contra envelhecimento precoce: ajuda a prevenir o fotoenvelhecimento (envelhecimento causado pela exposição ao sol), que leva ao surgimento de rugas, flacidez e manchas.

Melhora da saúde da pele: mantém a pele saudável, hidratada, com viço e previne o ressecamento.

Uniformização do tom da pele: auxilia no tratamento e prevenção de manchas, ajudando a manter um tom de pele mais uniforme.

Proteção contra a luz visível: a radiação visível, proveniente de dispositivos eletrônicos e do sol, também pode ser combatida com o uso de protetor solar, que protege contra o surgimento de manchas e linhas finas.

Dermatologistas recomendam um FPS mínimo de 30 para o uso diário, com proteção contra os raios UVA e UVB (geralmente indicado nas embalagens como "amplo espectro" ou "PPD"). O uso diário e a reaplicação do protetor solar ao longo do dia são essenciais para manter a pele protegida e garantir a sua saúde a longo prazo. 

As marcas de beleza apresenta novos produtos que trazem desde pigmentos que proporcionam acabamento natural e invisível em todos os tons de pele a protetores com resistência à água e ao suor e mais de 10 horas de controle do brilho. Confira os últimos lançamentos!

  1. A Gazeta - 6nslmqpxl12
    01

    Protetor Solar Actine One Colors, da Darrow

    A nova versão do protetor solar chega com pigmentos que proporcionam acabamento natural e invisível em todos os tons de pele, inclusive para fototipos mais altos. Com FPS 50 e amplo espectro UVA + UVB, o produto oferece absorção em 1 segundo com acabamento natural, e sensorial não oleoso, devido à tecnologia patenteada com apenas 3 filtros, altamente eficazes e seguros. Possui ácido hialurônico biomimético e polímeros gelificantes associados a pigmentos minerais (óxidos de ferro), que oferecem uma proteção adicional contra a luz visível que contribui para a prevenção de manchas e sinais de envelhecimento na pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. A Gazeta - 08qvso
    02

    Bastão Antioleosidade FPS 50, da Sallve

    Combina alta proteção contra os raios UVA/UVB a um tratamento eficaz contra o excesso de oleosidade, garantindo acabamento matte imediato, resistência à água e ao suor e até 12 horas de controle do brilho. Sua fórmula inteligente trata a oleosidade, contribui para a redução da aparência de poros dilatados e, com o uso contínuo, ajuda a equilibrar a produção de sebo. Entre seus principais ativos estão o Pepti4 S-Control, peptídeo que atua diretamente na regulação da produção de sebo, a niacinamida, que auxilia no equilíbrio das glândulas sebáceas, e a carnosina, antioxidante que protege o colágeno e previne os sinais do tempo. (COMPRE NA AMAZON)

  3. A Gazeta - sgnv8k
    03

    Protetor Solar FPS 50+, da Mary Kay

    Oferece alta proteção contra os raios UVA e UVB, ajudando a prevenir queimaduras solares e o envelhecimento precoce da pele. Com textura fluida, acabamento não oleoso e resistência à água por até 80 minutos, o lançamento é ideal para o uso diário, seja no rosto ou no corpo. Sua fórmula leve se adapta facilmente a diferentes tons e tipos de pele, inclusive as sensíveis,  proporcionando conforto durante todo o uso — desde a prática de esportes ao ar livre à rotina do dia a dia.

  4. A Gazeta - qq746l
    04

    Sun Fresh Derm Care Pele Oleosa, de Neutrogena

    Pensando nas necessidades específicas na pele dos brasileiros, o lançamento possui textura ultrafluida e FPS 80. O produto está disponível em três tons de cores e foi desenvolvido para combater cinco dos principais desafios da pele oleosa: brilho excessivo, marcas de acne, acne, poros dilatados e ressecamento, proporcionando hidratação sem pesar.  (COMPRE NA AMAZON)

  5. A Gazeta - k8np8zsgfyo
    05

    Photoderm Xdefense FPS 60, da Bioderma

    Disponível na versão neutra invisível e em quatro tonalidades, o protetor solar tem textura ultrafluida e acabamento seco e imperceptível, sendo ideal para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis e oleosas. A fórmula combina duas tecnologias: a Environmental Active Defense é um sistema de filtragem UV que combina poderosos antioxidantes, que apoiam o sistema imune da pele, e sacarídeos que formam um glicofilme antipoluição — oferecendo proteção completa contra raios UVB, UVA curtos e longos, luz visível, radiação infravermelha e partículas de poluição. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  6. A Gazeta - nkh928g2jj
    06

    Protetor Solar UV-Less, da TheraSkin

    Com toque seco, fórmula oil free e textura ultraleve, o novo protetor solar tem FPS 70 e oferece alta proteção contra os raios UVA, UVB e também contra a luz azul, emitida por telas e fontes artificiais. A fórmula é enriquecida com ácido hialurônico, niacinamida, vitamina E e alantoína, ativos que hidratam, acalmam e ajudam na reparação da pele. Outro destaque é sua adaptação a diferentes tons, com opções de acabamento invisível ou com cor adaptável, graças a tecnologia One Tone System, que garante uma aplicação uniforme e confortável em peles claras, morenas e negras. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. A Gazeta - uoma4t8
    07

    Biosole Super Age FPS 90, da Ada Tina

    Oferece altíssima proteção contra as radiações UVA, UVB e UVA-Longo, como também defende a pele do impacto das altas temperaturas. Assim, o produto atua na prevenção de rugas, flacidez, manchas e melasma, além do câncer de pele. Possui a tecnologia Solent 400 que garante alta absorção da radiação solar, inclusive contra os raios UVA-Longo, fortemente associados ao melasma. Além disso, faz uso de ativos altamente fotoestáveis, isto é, que absorvem a radiação solar por muito mais tempo sem sofrerem degradação, viabilizando até 12 horas de proteção sem reaplicação, salvo nos casos de sudorese intensa, mergulho, lavagem ou atrito com a toalha, quando a reaplicação volta a ser necessária. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. A Gazeta - k7ozjg
    08

    Anthelios UV Air FPS 60, de La Roche-Posay

    Co-criado com consumidores brasileiros, o novo protetor solar foi desenvolvido para o dia a dia, com resistência a diversas condições de rotina, como variação de temperatura, umidade e suor. O produto apresenta a tecnologia patenteada UV Air, que garante um filme de proteção leve como o ar, com acabamento limpo e imperceptível na pele. Sua fórmula é enriquecida com Ácido Hialurônico e Niacinamida, proporcionando hidratação por até 24 horas, controle da oleosidade e ação antioxidante por até 16 horas — ideal para peles brasileiras, inclusive as oleosas e sensíveis. (COMPRE NA AMAZON)

  9. A Gazeta - xqzldevoiz
    09

    Protetor Solar Hidratante Corporal FPS 60, da Ollie

    Com uma textura leve, de rápida absorção e não pegajosa, a novidade oferece alta proteção solar aliada a uma fórmula super emoliente, que garante até 48 horas de hidratação. Com um blend de ativos de alta performance, o lançamento alia cuidado profundo da pele a uma experiência sensorial marcante. A fórmula reúne Niacinamida, Manteiga de Karité e Pantenol, que promovem hidratação prolongada, ação antioxidante e melhora da textura da pele. Além disso, conta também com o DN-Age, que atua contra os efeitos profundos da radiação UV e sinais de fotoenvelhecimento, e o Fucogel, que acalma imediatamente a pele, restaura o conforto e estimula a produção de colágeno.

  10. A Gazeta - uuu65jv5mcj
    10

    Spray Adulto FPS 70, da Helioderm

    Protege rosto e corpo contra raios UVA e UVB, além de combater os efeitos da poluição. Sua fórmula contém antioxidantes e extrato de chá verde, criando uma barreira antipoluição que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Resistente à água e ao suor, é hidratante, não obstrui os poros e é ideal para todos os tipos de pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  11. A Gazeta - ab21o0ca1m
    11

    Protetor Solar FPS 70, da Lovely Beauty Care

    Oferece proteção intensa contra os raios UVA e UVB, ajudando a prevenir queimaduras e sinais do envelhecimento precoce. Sua fórmula leve e confortável, indicada para todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis, combina vitamina E com ácido hialurônico. Essa união promove hidratação profunda, melhora a elasticidade, estimula a produção de colágeno e elastina e contribui para a redução de sulcos, rugas e linhas de expressão. Com toque seco e resistência à água e ao suor, garante alta performance com benefícios de skincare.

  12. A Gazeta - kclvif2a
    12

    Ozono Duo Defense FPS 50+, da Hawaiian Tropic

    Protege rosto e corpo contra raios UVA e UVB, além de combater os efeitos da poluição. Sua fórmula contém antioxidantes e extrato de chá verde, criando uma barreira antipoluição que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Resistente à água e ao suor, é hidratante, não obstrui os poros e é ideal para todos os tipos de pele.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

Veja também

Perfumes: 10 lançamentos mais desejados para usar na primavera
De hidratante a iluminador: os produtos de beleza mais incríveis para sua rotina de beleza
Fragrâncias gourmand: 9 produtos de beleza inspirados em sobremesas

A Gazeta integra o

Saiba mais
Saúde

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.