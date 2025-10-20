Com cor e alta proteção: 12 protetores solares que acabam de ser lançados

O uso do protetor solar diariamente tem como objetivo em proteger a pele contra danos solares, como queimaduras, envelhecimento precoce (rugas e manchas) e o risco aumentado de câncer de pele. Além da proteção contra raios UVA/UVB, ele também ajuda a manter a pele hidratada, com tom uniforme e aparência mais saudável, mesmo em dias nublados.
Dermatologistas recomendam um FPS mínimo de 30 para o uso diário, com proteção contra os raios UVA e UVB (geralmente indicado nas embalagens como "amplo espectro" ou "PPD"). O uso diário e a reaplicação do protetor solar ao longo do dia são essenciais para manter a pele protegida e garantir a sua saúde a longo prazo.
As marcas de beleza apresenta novos produtos que trazem desde pigmentos que proporcionam acabamento natural e invisível em todos os tons de pele a protetores com resistência à água e ao suor e mais de 10 horas de controle do brilho. Confira os últimos lançamentos!
-
01
Protetor Solar Actine One Colors, da Darrow
A nova versão do protetor solar chega com pigmentos que proporcionam acabamento natural e invisível em todos os tons de pele, inclusive para fototipos mais altos. Com FPS 50 e amplo espectro UVA + UVB, o produto oferece absorção em 1 segundo com acabamento natural, e sensorial não oleoso, devido à tecnologia patenteada com apenas 3 filtros, altamente eficazes e seguros. Possui ácido hialurônico biomimético e polímeros gelificantes associados a pigmentos minerais (óxidos de ferro), que oferecem uma proteção adicional contra a luz visível que contribui para a prevenção de manchas e sinais de envelhecimento na pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
-
02
Bastão Antioleosidade FPS 50, da Sallve
Combina alta proteção contra os raios UVA/UVB a um tratamento eficaz contra o excesso de oleosidade, garantindo acabamento matte imediato, resistência à água e ao suor e até 12 horas de controle do brilho. Sua fórmula inteligente trata a oleosidade, contribui para a redução da aparência de poros dilatados e, com o uso contínuo, ajuda a equilibrar a produção de sebo. Entre seus principais ativos estão o Pepti4 S-Control, peptídeo que atua diretamente na regulação da produção de sebo, a niacinamida, que auxilia no equilíbrio das glândulas sebáceas, e a carnosina, antioxidante que protege o colágeno e previne os sinais do tempo. (COMPRE NA AMAZON)
-
03
Protetor Solar FPS 50+, da Mary Kay
Oferece alta proteção contra os raios UVA e UVB, ajudando a prevenir queimaduras solares e o envelhecimento precoce da pele. Com textura fluida, acabamento não oleoso e resistência à água por até 80 minutos, o lançamento é ideal para o uso diário, seja no rosto ou no corpo. Sua fórmula leve se adapta facilmente a diferentes tons e tipos de pele, inclusive as sensíveis, proporcionando conforto durante todo o uso — desde a prática de esportes ao ar livre à rotina do dia a dia.
-
04
Sun Fresh Derm Care Pele Oleosa, de Neutrogena
Pensando nas necessidades específicas na pele dos brasileiros, o lançamento possui textura ultrafluida e FPS 80. O produto está disponível em três tons de cores e foi desenvolvido para combater cinco dos principais desafios da pele oleosa: brilho excessivo, marcas de acne, acne, poros dilatados e ressecamento, proporcionando hidratação sem pesar. (COMPRE NA AMAZON)
-
05
Photoderm Xdefense FPS 60, da Bioderma
Disponível na versão neutra invisível e em quatro tonalidades, o protetor solar tem textura ultrafluida e acabamento seco e imperceptível, sendo ideal para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis e oleosas. A fórmula combina duas tecnologias: a Environmental Active Defense é um sistema de filtragem UV que combina poderosos antioxidantes, que apoiam o sistema imune da pele, e sacarídeos que formam um glicofilme antipoluição — oferecendo proteção completa contra raios UVB, UVA curtos e longos, luz visível, radiação infravermelha e partículas de poluição. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
-
06
Protetor Solar UV-Less, da TheraSkin
Com toque seco, fórmula oil free e textura ultraleve, o novo protetor solar tem FPS 70 e oferece alta proteção contra os raios UVA, UVB e também contra a luz azul, emitida por telas e fontes artificiais. A fórmula é enriquecida com ácido hialurônico, niacinamida, vitamina E e alantoína, ativos que hidratam, acalmam e ajudam na reparação da pele. Outro destaque é sua adaptação a diferentes tons, com opções de acabamento invisível ou com cor adaptável, graças a tecnologia One Tone System, que garante uma aplicação uniforme e confortável em peles claras, morenas e negras. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
-
07
Biosole Super Age FPS 90, da Ada Tina
Oferece altíssima proteção contra as radiações UVA, UVB e UVA-Longo, como também defende a pele do impacto das altas temperaturas. Assim, o produto atua na prevenção de rugas, flacidez, manchas e melasma, além do câncer de pele. Possui a tecnologia Solent 400 que garante alta absorção da radiação solar, inclusive contra os raios UVA-Longo, fortemente associados ao melasma. Além disso, faz uso de ativos altamente fotoestáveis, isto é, que absorvem a radiação solar por muito mais tempo sem sofrerem degradação, viabilizando até 12 horas de proteção sem reaplicação, salvo nos casos de sudorese intensa, mergulho, lavagem ou atrito com a toalha, quando a reaplicação volta a ser necessária. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
-
08
Anthelios UV Air FPS 60, de La Roche-Posay
Co-criado com consumidores brasileiros, o novo protetor solar foi desenvolvido para o dia a dia, com resistência a diversas condições de rotina, como variação de temperatura, umidade e suor. O produto apresenta a tecnologia patenteada UV Air, que garante um filme de proteção leve como o ar, com acabamento limpo e imperceptível na pele. Sua fórmula é enriquecida com Ácido Hialurônico e Niacinamida, proporcionando hidratação por até 24 horas, controle da oleosidade e ação antioxidante por até 16 horas — ideal para peles brasileiras, inclusive as oleosas e sensíveis. (COMPRE NA AMAZON)
-
09
Protetor Solar Hidratante Corporal FPS 60, da Ollie
Com uma textura leve, de rápida absorção e não pegajosa, a novidade oferece alta proteção solar aliada a uma fórmula super emoliente, que garante até 48 horas de hidratação. Com um blend de ativos de alta performance, o lançamento alia cuidado profundo da pele a uma experiência sensorial marcante. A fórmula reúne Niacinamida, Manteiga de Karité e Pantenol, que promovem hidratação prolongada, ação antioxidante e melhora da textura da pele. Além disso, conta também com o DN-Age, que atua contra os efeitos profundos da radiação UV e sinais de fotoenvelhecimento, e o Fucogel, que acalma imediatamente a pele, restaura o conforto e estimula a produção de colágeno.
-
10
Spray Adulto FPS 70, da Helioderm
Protege rosto e corpo contra raios UVA e UVB, além de combater os efeitos da poluição. Sua fórmula contém antioxidantes e extrato de chá verde, criando uma barreira antipoluição que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Resistente à água e ao suor, é hidratante, não obstrui os poros e é ideal para todos os tipos de pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
-
11
Protetor Solar FPS 70, da Lovely Beauty Care
Oferece proteção intensa contra os raios UVA e UVB, ajudando a prevenir queimaduras e sinais do envelhecimento precoce. Sua fórmula leve e confortável, indicada para todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis, combina vitamina E com ácido hialurônico. Essa união promove hidratação profunda, melhora a elasticidade, estimula a produção de colágeno e elastina e contribui para a redução de sulcos, rugas e linhas de expressão. Com toque seco e resistência à água e ao suor, garante alta performance com benefícios de skincare.
-
12
Ozono Duo Defense FPS 50+, da Hawaiian Tropic
Protege rosto e corpo contra raios UVA e UVB, além de combater os efeitos da poluição. Sua fórmula contém antioxidantes e extrato de chá verde, criando uma barreira antipoluição que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Resistente à água e ao suor, é hidratante, não obstrui os poros e é ideal para todos os tipos de pele.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.