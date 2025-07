ISTs no Brasil são um espelho das nossas desigualdades sociais

As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) seguem avançando no Brasil, revelando não apenas um problema de saúde pública, mas também desigualdades estruturais no acesso à informação, prevenção e tratamento, que afetam principalmente populações vulnerabilizadas.



Entre essas infecções, o HIV e a sífilis se destacam com números crescentes, especialmente entre jovens. A Aids ainda é responsável por milhares de mortes a cada ano, embora o país tenha alcançado avanços importantes no controle da condição. Em 2023, o Brasil registrou a menor taxa de mortalidade por Aids desde 2013 e atingiu 96% de cobertura diagnóstica entre pessoas vivendo com HIV.

No entanto, a prevenção não avança no mesmo ritmo. A Pesquisa Nacional de Saúde revelou que a maioria da população adulta não utilizou preservativo nas relações sexuais nos 12 meses anteriores à pesquisa. Isso contribui diretamente para o aumento de infecções como sífilis, herpes genital e o próprio HIV.

A desigualdade também se reflete no perfil das pessoas mais afetadas. Populações negras, pessoas com baixa escolaridade, indígenas, LGBTQIAPN+ e moradores de regiões com menor acesso aos serviços de saúde continuam mais expostos e menos assistidos. Entre os homens jovens, há uma percepção distorcida de risco. Muitos não se consideram vulneráveis, não falam sobre sexo e não sabem usar corretamente o preservativo.

No caso da sífilis, o aumento dos casos entre gestantes e recém-nascidos revela falhas na prevenção e no pré-natal. Em 2023, o Espírito Santo apresentou uma taxa de detecção de sífilis adquirida de 187,8 casos por 100 mil habitantes, a segunda mais alta do país. A proporção de sífilis congênita em relação aos casos em gestantes também está acima da média nacional.

Apesar dos desafios, há políticas públicas em andamento. O uso de medicamentos antirretrovirais por pessoas não infectadas pelo HIV para reduzir o risco de adquirir o vírus, chamado de profilaxia pré-exposição (PrEP), está disponível gratuitamente no SUS. Trata-se de uma ferramenta eficaz na prevenção do HIV para pessoas com maior risco de infecção. Contudo, seu alcance ainda é limitado pela falta de educação sexual nas escolas, pelo estigma e pelas barreiras sociais.

O Programa Brasil Saudável, lançado em 2023, prevê investimentos para enfrentar doenças determinadas socialmente, como as ISTs. Mas a transformação real exige que as políticas públicas enfrentem, do mesmo modo, as causas da vulnerabilidade, como pobreza, exclusão e desinformação.

Preservativo distribuído na rede pública . Crédito: Divulgação / Ministério da Saúde

O reconhecimento internacional desse esforço é importante. Em 2025, o Brasil assume a presidência do Comitê Executivo da UNAIDS, reforçando seu papel estratégico na articulação global para o enfrentamento da epidemia.

Falar sobre ISTs é abordar a questão da justiça social. É garantir que todas as pessoas tenham acesso à prevenção, ao cuidado digno e à informação de qualidade. Enquanto tratarmos essas infecções apenas como uma questão médica, seguiremos ignorando as raízes do problema.

