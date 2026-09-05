Picasso além dos quadros: 7 curiosidades sobre a vida do artista espanhol

Pablo Picasso é um dos nomes mais conhecidos da história da arte. Suas pinturas ajudaram a transformar a maneira como o mundo enxergava a arte no século XX e fizeram dele um dos grandes símbolos do modernismo. Mas, antes de se tornar o artista celebrado nos museus, Picasso foi uma criança que desenhava desde cedo, um jovem estrangeiro tentando sobreviver em Paris e um homem cheio de interesses, manias e paixões que acabaram aparecendo em suas obras.



Algumas dessas histórias podem ajudar a enxergar de outra maneira o trabalho do espanhol. De sua suposta primeira palavra a uma curiosa relação com objetos considerados amuletos, confira sete curiosidades sobre a vida de Picasso.