Veja o que o presente escolhido pelos pais pode dizer sobre a fase da criança

Segundo ela, uma criança que passa bastante tempo empilhando blocos, por exemplo, pode demonstrar interesse por construção, movimento e relação de causa e efeito. “Já aquela que cria histórias com bonecos e dá voz aos personagens pode estar mais envolvida com narrativa e faz de conta. Nesse sentido, o brinquedo escolhido não precisa ser necessariamente o mais sofisticado ou caro, mas aquele que conversa com os interesses da criança e amplia suas possibilidades de brincar”, orienta.