Vênus no mapa astral: veja como a posição do planeta da beleza pode marcar seu estilo pessoal

Quando falamos sobre beleza na astrologia, Vênus é um dos principais pontos do mapa astral para observar. O planeta está relacionado ao prazer, à estética, à maneira como valorizamos o que é belo e à forma como expressamos nossos afetos. Por isso, a posição do astro pode revelar muito sobre aquilo que faz você se sentir bonito, confortável e autêntico.