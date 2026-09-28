Nem todo ovo marrom é caipira: saiba o que está por trás dessa denominação

Em meio a essa oferta crescente, um segmento também chama a atenção nas gôndolas do supermercado: o dos ovos caipiras. Associados por muitos consumidores à criação das galinhas em ambientes mais livres e até a diferenças de sabor, eles seguem regras específicas de produção. Mas nem todo ovo marrom é caipira — e nem toda galinha criada fora de gaiolas produz um ovo que pode receber essa denominação.