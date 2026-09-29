Dia dos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael: conheça 9 simpatias e orações para celebrar a data

Escolha um local tranquilo, coloque um copo com água sobre uma mesa ou altar e, ao lado, um ramo de alecrim. Acenda uma vela verde e, olhando para a chama, faça o sinal da cruz, invoque São Rafael pedindo cura e saúde para si e para os que ama, reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria com fé e agradeça pela proteção. Por fim, deixe a vela queimar em segurança (ou apague-a com cuidado se não puder deixá-la queimar totalmente), descarte a água na pia e coloque o alecrim em um vaso ou no jardim.