Pequeno e destemido: o norwich terrier é uma raça de cachorro que se destaca pela alegria e coragem

O norwich terrier é uma raça originária da Grã-Bretanha e tem sua história ligada aos cães de trabalho da região de East Anglia. Segundo o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), no início e em meados do século XIX ainda não havia distinção entre norwich e norfolk terrier. Esses animais eram usados como cães de fazenda e tiveram, entre seus ancestrais, raças como glen of imaal, red cairn terrier e dandie dinmont.