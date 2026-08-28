De César MC a Fabio Carvalho: veja os destaques do “Tocou, Pocou” de agosto

Uma certeza no HZ: quando o mês chega ao fim, ele também chega, o nosso “Tocou, Pocou”!
E agosto veio com música para todos os gostos. Tem rap, sertanejo, brega e até misturas inusitadas, como o “afrocongobeat”. É a prova de que a cena capixaba segue diversa, criativa e cheia de novidades para todos os ouvidos.
Então, aumenta o som e vem conferir os destaques de agosto:
Já pensou em ouvir clássicos do sertanejo, mas no estilo brega? Essa é a proposta do novo álbum do cantor Yuri Rocha, chamado “SERTANEJO IN BREGA”. Com 5 faixas, o projeto foi lançado no começo de agosto (3), e conta com regravações de músicas já conhecidas pelos amantes do sertanejo, desde “Paredes” de Jorge e Mateus, até “Minha Estrela Perdida” de João Paulo e Daniel.
O álbum traduz o som marcante das músicas sertanejas, como guitarras, violões e baterias, para o toque brega que faz os fãs desse gênero se apaixonarem. Agora as covers contam com instrumental composto por baterias eletrônicas, pianos e sintetizadores, mantendo a marca clássica do estilo. O destaque fica com a regravação de “Final do Fim”, canção de Gusttavo Lima, que uniu a famosa sofrência do sertanejo com a vibe dançante brega, fazendo jus ao nome do álbum.
Natural de Aracruz e com mais de 10 anos de carreira, o cantor e compositor capixaba Yuri Rocha é uma voz regional conhecida no estilo dos ritmos dançantes dentro do Espírito Santo. Ele construiu sua carreira musical com o estilo romântico e envolvente, focado na sofrência e na mistura marcante de arrocha, seresta, brega e piseiro.
E em mais um mês, um dos nomes mais conhecidos do forró capixaba volta com lançamento. O Alemão do Forró voltou com “Eu Te Entendo Passarinho” na última quinta-feira (27), com suas clássicas canções de sofrência por amor. E de novo bem acompanhado em uma parceria, dessa vez com a dupla Vh e Alexandre.
Conhecido já por suas letras sofredoras de desilusões amorosas, “Eu Te Entendo Passarinho” vem para continuar com sua marca registrada de sua carreira. Os cantores se uniram em uma música que compara um amor que os prende e não os deixam livres a um pássaro, ao som do forró característico do cantor, com bateria e sintetizadores. E segundo os cantores eles entendem o pássaro “pois eles também estão em uma gaiola”
Nascido em Linhares e criado em Rio Bananal, Alemão do Forró (Werner Niero) começou a atuar na música aos 16 anos na banda Forró Legal. O cantor se tornou uma das referências capixabas quando se trata de forró, por unir o ritmo chiclete com letras apaixonadas. Ele possui como sucessos “Fica Amor”, “Sai Dessa Coração” e “Samara”.
Unindo o ES com Minas Gerais, Cesar MC se juntou a José Jr para a música “Verde Gramado”, lançada no começo de agosto (11). Um dos artistas mais reconhecidos do rap capixaba é uma das parcerias presentes no novo álbum do cantor mineiro “linhas invisíveis”. Recentemente, a faixa ganhou um clipe estrelado pelos dois nomes na última quarta-feira (26).
“Verde Gramado” possui uma atmosfera aconchegante e reflexiva, por José Jr já ser conhecido por letras que se assemelham à poesias. Na faixa, os dois artistas falam sobre o momento em que encaramos as decisões que tomamos, imaginando a vida pelo ditado popular “a grama do vizinho é mais verde”. Cesar MC traz em seu verso uma reflexão não só de encarar seu passado só pelas rachaduras da vida. O instrumental é construído por elementos do indie folk como linha de baixo e baterias. Essas em alguns momentos trazem a intensidade por explodirem, que depois são acalmados no último refrão, ecoado em um coral típico do gospel.
Cesar Resende Lemos, ou Cesar MC, é um dos nomes mais conhecidos da cena rap do Espírito Santo. Nascido no Morro do Quadro em Vitória, ele começou sua carreira em batalhas locais na capital do estado, até conquistar o título no Duelo Nacional de MCs em 2017, se tornando o primeiro capixaba a vencer a competição. Já José Jr. é um cantor mineiro que se destaca por canções que transitam entre o gospel e MPB, incluindo também estilos como folk e música clássica.
Mais uma mistura de ritmos chegou no “Tocou, Pocou” de agosto. Fábio Carvalho, ex-integrante da conhecida banda capixaba Manimal, lançou seu novo single nesta sexta-feira (28), “Se Vê Que Vai Cair Deita De Vez”. O estilo que ele usa para descrever a faixa é “afrocongobeat”, referência ao “afrobeat” junto do congo, gênero musical capixaba conhecido pelas tradições afro-brasileiras.
O instrumental é feito por uma prazerosa mistura de elementos, como a casaca, tambor de congo, guitarra, baixo, e até um acordeon que dá a faixa um toque de forró. A combinação aproxima a sonoridade do afrobeat das tradições africanas incorporadas e desenvolvidas no Espírito Santo por meio do congo. Já a letra cantada por Fábio no ritmo dançante reflete sobre aceitar os momentos difíceis da vida, esperando que as coisas melhorem posteriormente. Daí vem a frase que dá nome a faixa, cantada pelo artista junto de um coral: se vê que vai cair, deita de vez.
Nascido em Vitória, Fábio Carvalho ficou conhecido na cena musical capixaba com a banda Manimal nas décadas de 1990 e 2000, que marcou o início do “rockcongo”, ritmo que unia o som do congo às melodias do rock clássico. Agora em carreira solo, o artista é bacharel em Composição Musical pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e estudioso do congo capixaba e matrizes afro-brasileiras.
Um ano após o lançamento de “Na Trave”, o cantor e compositor capixaba John celebra a marca de 1,5 milhão de reproduções nas plataformas digitais com uma edição especial e limitada do álbum em vinil. Foram produzidas apenas 100 cópias, prensadas pela Vinil Brasil, em vinil vermelho e voltadas para colecionadores e fãs do artista.
O disco ganhou destaque principalmente com o single “Preciso Mudar”, que repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção de artistas como Seu Jorge e DJ Cia. Musicalmente, “Na Trave” mistura referências da música brasileira, percussão, groove e elementos da MPB contemporânea, com letras inspiradas em experiências e sentimentos cotidianos.
As cópias da edição especial foram apresentadas em um evento realizado em São Paulo e já estão disponíveis para compra no site oficial do artista. Nascido em Vitória, John se dedica exclusivamente à música desde 2019, após deixar a carreira no Direito. Agora, transforma o álbum que fala sobre aquelas conquistas que quase aconteceram em uma edição física para ficar na coleção dos ouvintes.