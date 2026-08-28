De César MC a Fabio Carvalho: veja os destaques do “Tocou, Pocou” de agosto

Unindo o ES com Minas Gerais, Cesar MC se juntou a José Jr para a música “Verde Gramado”, lançada no começo de agosto (11). Um dos artistas mais reconhecidos do rap capixaba é uma das parcerias presentes no novo álbum do cantor mineiro “linhas invisíveis”. Recentemente, a faixa ganhou um clipe estrelado pelos dois nomes na última quarta-feira (26).





“Verde Gramado” possui uma atmosfera aconchegante e reflexiva, por José Jr já ser conhecido por letras que se assemelham à poesias. Na faixa, os dois artistas falam sobre o momento em que encaramos as decisões que tomamos, imaginando a vida pelo ditado popular “a grama do vizinho é mais verde”. Cesar MC traz em seu verso uma reflexão não só de encarar seu passado só pelas rachaduras da vida. O instrumental é construído por elementos do indie folk como linha de baixo e baterias. Essas em alguns momentos trazem a intensidade por explodirem, que depois são acalmados no último refrão, ecoado em um coral típico do gospel.





Cesar Resende Lemos, ou Cesar MC, é um dos nomes mais conhecidos da cena rap do Espírito Santo. Nascido no Morro do Quadro em Vitória, ele começou sua carreira em batalhas locais na capital do estado, até conquistar o título no Duelo Nacional de MCs em 2017, se tornando o primeiro capixaba a vencer a competição. Já José Jr. é um cantor mineiro que se destaca por canções que transitam entre o gospel e MPB, incluindo também estilos como folk e música clássica.