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Na Glória

Dupla é detida com granadas e seis armas dentro de carro em Vila Velha

Segundo a PM, homens estariam a caminho de Jaburuna para atacar integrantes de uma facção rival

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 15:02

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

28 ago 2026 às 15:02
A Rua Santa Terezinha, na Glória, foi interditada para detonação de granadas
A Rua Santa Terezinha, na Glória, foi interditada para detonação de granadas Vinicius Colini

Dois homens foram detidos com seis armas de fogo e duas granadas dentro de um carro no bairro Glória, em Vila Velha, nesta sexta-feira (28). Informações preliminares das forças de segurança apontam que a dupla estaria a caminho do bairro Jaburuna para realizar um ataque à facção rival.


O veículo foi abordado na Rua Santa Terezinha, próximo à uma fábrica de chocolates. A via precisou ser interditada para que as granadas fossem detonadas pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), ligado ao Batalhão de Missões Especiais (BME).


Durante as buscas no veículo, os agentes encontraram os explosivos dentro de uma mochila. Um dos envolvidos possui dois mandados de prisão em aberto por homicídio.


Mais informações sobre a ocorrência serão divulgadas durante atendimento à imprensa na Delegacia Regional de Vila Velha.


Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.

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