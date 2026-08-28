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Crime

Duas mulheres são presas por matar homem a facadas e enxadas em Jerônimo Monteiro

Segundo a Polícia Civil, uma das suspeitas relatou em áudios ter atingido a vítima com uma enxada enquanto a outra a esfaqueava; crime aconteceu em julho, em Jerônimo Monteiro

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 14:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 ago 2026 às 14:00

Duas mulheres, de 35 e 56 anos, foram presas por meio de mandados de prisão na noite de quinta-feira (28), suspeitas de matar um homem a facadas e golpes de enxada em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito SantoO crime aconteceu no dia 31 de julho deste ano. Erieldon dos Santos França, de 49 anos, foi encontrado morto no bairro Vila Cruzeiro. A dupla foi presa pela Polícia Civil na BR 482.


As mulheres não tiveram seus nomes divulgados. Segundo a Polícia Civil, uma das investigadas já havia dito, em áudios enviados por redes sociais, que pretendia "pegar" a vítima para que ela soubesse "com quem estava lidando".


De acordo com a corporação, entre as provas reunidas na investigação estão o laudo do exame cadavérico, que confirmou a morte violenta por múltiplos instrumentos contundentes e perfurocortantes, e depoimentos de testemunhas que presenciaram parte das agressões.


Ainda segundo a Polícia Civil, em áudios enviados a outras pessoas, uma das suspeitas teria assumido participação no crime. Ela relatou que atingiu Erieldon com uma enxada enquanto a outra mulher o esfaqueava.


As duas foram encaminhadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecem à disposição da Justiça e aguardam a realização da audiência de custódia.


As investigadas foram indiciadas por homicídio qualificado. O inquérito ainda será concluído e encaminhado à Justiça.

O crime

O homicídio aconteceu no bairro Vila Cruzeiro. Erieldon foi encontrado morto às margens da Rodovia ES 482. Na ocasião, as duas mulheres foram levadas à delegacia por suspeita de envolvimento no caso, mas acabaram liberadas.


Segundo a investigação, uma das suspeitas atacou a vítima com múltiplos golpes de faca nas regiões da garganta, pescoço, ombro e clavícula. Ao mesmo tempo, a outra teria utilizado uma enxada para agredi-lo.


Erieldon ainda tentou se esconder em uma área de matagal nos fundos do imóvel, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo só foi localizado dois dias depois, em 2 de agosto, após vizinhos o avistarem no mato.

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