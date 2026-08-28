Duas mulheres são presas por matar homem a facadas e enxadas em Jerônimo Monteiro

Duas mulheres, de 35 e 56 anos, foram presas por meio de mandados de prisão na noite de quinta-feira (28), suspeitas de matar um homem a facadas e golpes de enxada em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 31 de julho deste ano. Erieldon dos Santos França, de 49 anos, foi encontrado morto no bairro Vila Cruzeiro. A dupla foi presa pela Polícia Civil na BR 482.





As mulheres não tiveram seus nomes divulgados. Segundo a Polícia Civil, uma das investigadas já havia dito, em áudios enviados por redes sociais, que pretendia "pegar" a vítima para que ela soubesse "com quem estava lidando".





De acordo com a corporação, entre as provas reunidas na investigação estão o laudo do exame cadavérico, que confirmou a morte violenta por múltiplos instrumentos contundentes e perfurocortantes, e depoimentos de testemunhas que presenciaram parte das agressões.





Ainda segundo a Polícia Civil, em áudios enviados a outras pessoas, uma das suspeitas teria assumido participação no crime. Ela relatou que atingiu Erieldon com uma enxada enquanto a outra mulher o esfaqueava.





As duas foram encaminhadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecem à disposição da Justiça e aguardam a realização da audiência de custódia.





As investigadas foram indiciadas por homicídio qualificado. O inquérito ainda será concluído e encaminhado à Justiça.