Idoso que desapareceu a caminho de dentista é encontrado morto no canal de Vitória

O aposentado Antonio Marcelino Gobbi, de 79 anos, foi encontrado morto no mar, na região do Porto de Vitória, no início da noite de quarta-feira (26). O idoso era procurado pela família desde a manhã de terça-feira (25), após sair para ir ao dentista e não chegar ao consultório, por volta das 11h. A causa da morte ainda não foi esclarecida.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa acionou a corporação após avistar um corpo boiando no canal de Vitória. Uma equipe de mergulho seguiu até a Ilha da Fumaça, de onde partiu para realizar as buscas.
Ao chegar ao local indicado, a equipe encontrou e recolheu o corpo, que foi levado até a Ilha da Fumaça e deixado aos cuidados da Polícia Científica. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como encontro de cadáver.
O procedimento foi encaminhado ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que aguarda o resultado dos exames. O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para determinar a causa da morte.
Segundo a filha de Antonio, Lorena Abrahão, o aposentado saiu da residência da família, na Praia da Costa, em Vila Velha, por volta das 10h de terça-feira, para uma consulta no dentista. Uma hora depois, ele ainda não havia chegado ao consultório e não atendia às ligações.
A família suspeita que Antonio possa ter sido vítima de um assalto. Segundo Lorena, foram identificadas tentativas de transferências de dinheiro, contratação de empréstimos e acesso à conta bancária do aposentado. Não há, até o momento, confirmação da polícia de que essas movimentações estejam relacionadas à morte.
O velório de Antonio foi realizado às 10h desta quinta-feira (27), e o sepultamento ocorreu às 15h30, ambos no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.