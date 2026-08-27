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Despareceu em Vila Velha

Idoso que desapareceu a caminho de dentista é encontrado morto no canal de Vitória

Antonio Marcelino Gobbi, de 79 anos, estava desaparecido desde terça-feira (25); causa da morte ainda será determinada por exames

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 16:44

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

27 ago 2026 às 16:44
Antonio Marcelino Gobbi, 79 anos, desapareceu na terça-feira (24) e foi encontrado morto na noite de quarta-feira (27)
Antonio Marcelino Gobbi, 79 anos, desapareceu na terça-feira (25) e foi encontrado morto na noite de quarta-feira (27) Arquivo pessoal

O aposentado Antonio Marcelino Gobbi, de 79 anos, foi encontrado morto no mar, na região do Porto de Vitória, no início da noite de quarta-feira (26). O idoso era procurado pela família desde a manhã de terça-feira (25), após sair para ir ao dentista e não chegar ao consultório, por volta das 11h. A causa da morte ainda não foi esclarecida.


Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa acionou a corporação após avistar um corpo boiando no canal de Vitória. Uma equipe de mergulho seguiu até a Ilha da Fumaça, de onde partiu para realizar as buscas.


Ao chegar ao local indicado, a equipe encontrou e recolheu o corpo, que foi levado até a Ilha da Fumaça e deixado aos cuidados da Polícia Científica.  A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como encontro de cadáver.


O procedimento foi encaminhado ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que aguarda o resultado dos exames. O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para determinar a causa da morte.

Família desconfia de assalto 

Segundo a filha de Antonio, Lorena Abrahão, o aposentado saiu da residência da família, na Praia da Costa, em Vila Velha, por volta das 10h de terça-feira, para uma consulta no dentista. Uma hora depois, ele ainda não havia chegado ao consultório e não atendia às ligações.


A família suspeita que Antonio possa ter sido vítima de um assalto. Segundo Lorena, foram identificadas tentativas de transferências de dinheiro, contratação de empréstimos e acesso à conta bancária do aposentado. Não há, até o momento, confirmação da polícia de que essas movimentações estejam relacionadas à morte.


O velório de Antonio foi realizado às 10h desta quinta-feira (27), e o sepultamento ocorreu às 15h30, ambos no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.

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